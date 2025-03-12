Ticaret savaşı kızışıyor! Kanada'dan ABD'ye misilleme: Yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak
ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından bu yana aldığı kararlar çok konuşuldu. Bunlardan biri de komşu ülkeleri Meksika ve Kanada'ya yönelik aldığı vergi kararları oldu. Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulaması yürürlüğe girerken Kanada'dan da hamle geldi. Buna göre Kanada ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine misilleme olarak, ülkeden yapılan 29,8 milyar Kanada doları tutarındaki ithalata yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulama kararı aldı.
ABD'nin gümrük vergisi kararları tartışmaların odağında yer almaya devam ediyor. Donald Trump Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik saldığı gümrük vergisi kararları ile eleştirilirken ABD'nin vergi kararına Kanada'dan misilleme geldi.
Kanada yönetimi, ABD'nin çelik ve alüminyum tarifelerine misilleme olarak, ülkeden yapılan 29,8 milyar Kanada doları tutarındaki ithalata yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.
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Kanada Maliye Bakanı Dominic LeBlanc, basın toplantısında, ABD'nin tarifelerine karşı alınan önlemleri açıkladı.
ABD yönetiminin çelik ve alüminyuma yönelik son tarifelerinin "başarılı bir ticaret ortaklığına" zarar verdiğini belirten LeBlanc, Kanada'nın çelik ve alüminyum endüstrilerinin haksız şekilde hedef alındığını söyledi.
ABD'YE MİSİLLEME: YÜZDE 25 UYGULANACAK
LeBlanc, 13 Mart itibarıyla ABD'den yapılan 29,8 milyar dolar tutarındaki ithalata yüzde 25 oranında karşılıklı tarifeler uygulayacaklarını belirtti.
Bunun 12,6 milyar dolar değerindeki çelik ürünlerini, 3 milyar dolarlık alüminyum ürünlerini ve 14,2 milyar dolarlık ek ABD mallarını içerdiğini dile getiren LeBlanc, bu tarifelerin 4 Mart'ta uygulamaya konulan ABD tarifelerine karşılık olarak Kanada'nın ABD'den yaptığı 30 milyar Kanada doları değerindeki ithalata uygulanan yüzde 25 oranındaki gümrük vergilerine ek olarak uygulanacağını bildirdi.
LeBlanc, ABD tarifelerinin bazı türev ürünlerdeki çelik ve alüminyum içeriklerine de uygulanacağını öğrendiklerini, hükümetin bu durumu da değerlendirdiğini ve bu önleme karşı ek tarifeler uygulamayı da düşünebileceğini ifade etti.
TRUMP'IN MEKSİKA VE KANADA'YA YÖNELİK VERGİ KARARLARI
ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisi bugün yürürlüğe girdi. ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi ise 4 Mart'ta uygulanmaya başlanmıştı.
Bunun üzerine Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin uyguladığı yüzde 25 oranındaki tarifelere karşılık Kanada'nın 155 milyar Kanada doları değerindeki ABD mallarına aynı oranda karşılık vereceğini açıklamıştı. Trudeau, bu vergilerin 30 milyar Kanada doları değerindeki mallara hemen, geri kalan 125 milyar Kanada doları tutarındaki ürünlere ise 21 gün içinde uygulanacağını belirtmişti.
Trump, Meksika ve Kanada'ya yönelik tarifelerde ABD-Meksika-Kanada Anlaşması ile uyumlu mallar için 2 Nisan'a kadar muafiyet tanımıştı.
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