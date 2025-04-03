ABD'li bakan Bessent'ten gümrük vergisi uyarısı: "Misilleme yaparsanız gerginlik olur"
ABD Başkanı Trump'ın 2 Nisan günü Kurtuluş Günü olarak nitelendirdiği bugünde ülkesinin tarihini değiştirecek gümrük vergisi kararını açıkladı. Tüm ülkelere en az yüzde 10 oranında vergi uygulanacağını belirten Trump Avrupa Birliği'ne 'Bizi soydular' ifadelerini kullandı. Dış ülkelerde üretilen otomobillere ilişkin gümrük vergisi yaptırımına yönelik ABD Hazine Bakanı Bessent’ten dikkat çeken açıklama geldi. Bessent dünya ülkelerine gözdağı vererek 'Misilleme yaparsanız gerginlik olur' dedi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ticaret ortaklarını ülkesinin yeni gümrük vergilerine misilleme yapmamaları konusunda uyararak, "Arkanıza yaslanın, olanları kabul edin. Bakalım nasıl olacak. Çünkü misilleme yaparsanız, gerginlik olur. Eğer misilleme yapmazsanız, bu zaten zirve noktası" açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu yeni karşılıklı gümrük vergilerinin yankıları sürerken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten konuyla ilgili açıklama geldi. Bir ABD televizyonuna konuşan Bessent, ticaret ortaklarını Trump'ın gümrük vergilerine karşı misilleme yapmamaları konusunda uyardı. "Şu anda her ülkeye tavsiyem, misilleme yapmayın" diyen Bessent, "Arkanıza yaslanın, olanları kabul edin. Bakalım nasıl olacak. Çünkü misilleme yaparsanız, gerginlik olur. Eğer misilleme yapmazsanız, bu zaten zirve noktası" değerlendirmesinde bulundu.
TRUMP YENİ GÜMRÜK VERGİLERİNİ DUYURMUŞTU
ABD Başkanı Donald Trump, ülkesine uygulanan yüksek gümrük vergilerine karşı yeni tarifelerin yürürlüğe konacağını duyurmuştu. "ABD'ye ithal edilen hemen hemen tüm mallara en az yüzde 10 oranında vergi uygulayacağız. Yurtdışında üretilen tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağız" diyen Trump, "Yakında bu vergilerden muafiyet istemek için arayacak olan tüm yabancı cumhurbaşkanlarına, başbakanlara, krallara, kraliçelere, büyükelçilere ve diğer herkese diyorum ki, kendi vergilerinizi sonlandırın, bariyerlerinizi kaldırın, para birimlerinizi manipüle etmeyin" şeklinde konuşmuştu. Trump, "ABD artık tek taraflı ekonomik teslimiyet politikasına devam edemez. Kendi halkımıza bakmak zorundayız" ifadelerini kullanmıştı.
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