Otomotiv sektöründe büyük dönüşüm! 32 milyar lira destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektrikli araç kullanımının Türkiye'de hızla yaygınlaştığını, bu gelişmeye paralel olarak şarj altyapısının da önemli ölçüde güçlendirildiğini açıkladı. Uraloğlu, 2024 yılı Şubat ayında Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısının 93 bin 973 olduğunu belirterek "2025 Şubat ayında bu sayı yüzde 121'lik artışla 208 bin 6'ya ulaştı" dedi.

Şarj altyapısının Türkiye genelinde güçlü bir şekilde kurulduğunu vurgulayan Uraloğlu, "2025 yılı Şubat sonu itibarıyla ülkemizde 11 bin 37 adet elektrikli araç şarj istasyonu ve 28 bin 159 şarj soketi bulunuyor. Mevcut şarj istasyonlarının yüzde 70'i şehir içindeyken yüzde 30'u ise şehirler arası yollarda bulunuyor.

2 bin 784 şarj istasyonu ile en fazla şarj istasyonu İstanbul'da bulunuyor. Onu Ankara bin 213 istasyonla takip ediyor. Antalya'da 732, Bursa'da 532, İzmir'de 504, Konya'da ise 281 istasyon bulunuyor" bilgisini verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile mobilite sektöründe yeni bir destek paketini hayata geçirecek.

Akıllı ve elektrikli araç sistemleri kapsamında toplam büyüklüğü 32 milyar lirayı aşan, 38 yatırım projesi desteklenecek.

Sanayi Bakanlığı, Türkiye'yi elektrikli, bağlantılı, otonom araç teknolojilerinin üretiminde küresel bir cazibe merkezi haline getirmek için aktif bir rol üstleniyor.

YENİ ÇAĞRILARA ÇIKILACAK

Sabah'ın haberine göre; Yüksek öncelikli teknoloji alanlarında, özel nitelikli projelere kapsamlı destek ve teşviklerin sağlandığı, ihtiyaca özel çözümler geliştirilen "HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı" çerçevesinde, mobilite başta olmak üzere yarı iletkenler, yeşil enerji, ileri imalat, sağlıklı yaşam, dijital teknolojiler, değer zincirini tamamlayıcı yatırımlar, haberleşme ve uzay gibi 8 farklı alana yatırım yapılıyor.

Mobilite başlığı altında, daha önce elektrikli araç ve batarya konularında çağrılar açılırken, bu kapsamda yakıt hücreli araçlar, elektrikli hızlı raylı sistemler, mikro mobilite hava araçları, insansız kara, hava, deniz taşıtları konularında da çağrılara çıkılması planlanıyor.