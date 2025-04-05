Ticaret savaşı yeniden start aldı! Trilyonlarca dolar buhar oldu

ABD - Çin (AA)



İLK MİSİLLEME ÇİN'DEN GELDİ

ÇİN: ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri Çin'den gelen jet hızında bir misilleme ile karşılık buldu. Çin Ticaret Bakanlığı, 10 Nisan itibarıyla ABD mallarına yüzde 34 ek gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Çin'in açıkladığı önlemler sadece ek vergilerle sınırlı kalmadı. 11 ABD şirketi "güvenilmezler listesine" alınırken, 16 şirket de "ihracat kontrolü" listesine dahil edildi. Ayrıca, ABD'den ithal edilen tıbbi CT x-ray tüplerine yönelik bir soruşturma başlatıldı ve iki büyük ABD firmasından kanatlı hayvan ithalatı tamamen yasaklandı. Çin'in misilleme hamlesinde stratejik ham maddeler de yer aldı. Pekin yönetimi, samaryum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, lütesyum, skandiyum ve itriyum gibi kritik nadir toprak elementlerinin ihracatına yönelik kontroller getirdi. Bu mineraller, özellikle yüksek teknoloji ve savunma sanayinde kritik öneme sahip. Çin, ABD'den kanatlı hayvan ithalatı tamamen durduruldu. Aynı zamanda Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde ABD'nin karşılıklı tarifelerine karşı dava açtı.



BREZİLYA: Brezilya, ülkenin mallarına herhangi bir ülke veya ticaret bloğu tarafından uygulanan tarifelere misilleme yapmasına izin veren bir karşılıklılık yasa tasarısını geçirdi. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva DTÖ'ye (başvurmayı düşündüğünü söyledi. Brezilya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Brezilya hükümeti, meşru ulusal çıkarları savunmak için DTÖ'ye başvurmak da dahil ikili ticarette karşılıklılığı sağlamak için tüm olası eylemleri değerlendiriyor" dedi.

AB: AB ülkeleri de karara tepki gösterdi. Fransa'da hükümet sözcüsü Sophie Primas, Trump'ın "dünyanın efendisi" gibi davrandığını söyledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Biz çatışma değil, iş birliği istiyoruz ve çıkarlarımızı savunacağız. Avrupa bu karara birleşik, güçlü ve orantılı bir şekilde yanıt verecek" dedi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Batı'yı diğer küresel aktörlerin lehine zayıflatacak bir ticaret savaşından kaçınmak amacıyla ABD ile anlaşmaya varmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" açıklaması yaptı.

JAPONYA: Japonya Ticaret Bakanı Yoji Muto, Trump'ın Japonya'nın tarifelerden muaf tutulmasını talep etme açıklamasından hemen önce ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüştüğünü söyledi. ABD'nin uzun süredir müttefiki olan Japonya'ya yüzde 24'lük "karşılıklı" bir tarife oranı uygulayan açıklamasının ardından Muto, "Son derece üzücü" dedi. Ilk geri adım atan ülke Kamboçya oldu. Abd'ye vergileri %35'ten %5'e indirdi.