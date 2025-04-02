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Trump dünyaya vergi yağdırdı! AB'ye yüzde 20, Çin'e yüzde 34 | Dikkat çeken Türkiye oranı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.04.2025 10:51 Güncelleme: 03.04.2025 01:26
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Trump dünyaya vergi yağdırdı! AB’ye yüzde 20, Çin’e yüzde 34 | Dikkat çeken Türkiye oranı

ABD Başkanı Trump yeni gümrük tarifelerini açıkladı. Trump, yarından itibaren ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını belirterek, 'Minimum temel tarife oranını yüzde 10 olarak belirleyeceğiz.' dedi. Çin'e yüzde 34, Avrupa Birliği'ne yüzde 20 uygulanırken bu oran Türkiye için de yüzde 10 oldu.İşte detaylar...

ABD Başkanı Donald Trump, yarından itibaren ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurdu.

TRUMP'TAN DIŞ ÜLKELERE YÜZDE 25'LİK GÜMRÜK VERGİSİ KARARI

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte, diğer ülkelere karşılıklı tarifelerin uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

"SÖMÜRÜYE ARTIK İZİN VERMEYECEĞİZ"

ABD Başkanı Trump, burada yaptığı konuşmada, bugünü uzun zamandır beklenen "kurtuluş günü" olarak nitelendirerek, "Ülkemiz ve vergi mükelleflerimiz 50 yılı aşkın süredir sömürülüyor ama artık buna izin verilmeyecek." dedi.

"EKONOMİK BAĞIMSIZLIK" VURGUSU

Bugünün ABD tarihinin en önemli günlerinden biri olduğunu vurgulayan Trump, "Bu, bizim ekonomik bağımsızlık bildirgemizdir." diye konuştu.

Trump, yabancı ticaret engellerini ortadan kaldıracaklarını belirterek, nihayetinde bunun yurt içinde daha fazla üretim, daha güçlü rekabet ve tüketiciler için daha düşük fiyatlar anlamına geleceğini ifade etti.

Fotoğraf-ReutersFotoğraf-Reuters

Kronik ticaret açıklarını bir ekonomik sorundan ziyade, ABD'nin güvenliğini tehdit eden bir ulusal acil durum olarak nitelendiren Trump, bunun ülke için büyük bir tehdit olduğunu vurguladı.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

İŞTE DÜNYANIN BEKLEDİĞİ O VERGİ ORANLARI

Trump, yarından itibaren ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını belirterek, "Minimum temel tarife oranını yüzde 10 olarak belirleyeceğiz." diye konuştu.

Ayrıca Trump, bu gece yarısından itibaren, ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulamasının da yürürlüğe gireceğini anımsattı.

Fotoğraf-ReutersFotoğraf-Reuters

TÜRKİYE'NİN ORANI YÜZDE 10

ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine tarife getirilmesi öngörülüyor.

Bunlar arasında, Çin'e yüzde 34, Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26 ve Türkiye'ye yüzde 10 oranında karşılıklı tarife uygulanması planlanıyor.

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Trump dünyaya vergi yağdırdı! AB’ye yüzde 20, Çin’e yüzde 34 | Dikkat çeken Türkiye oranı Trump dünyaya vergi yağdırdı! AB’ye yüzde 20, Çin’e yüzde 34 | Dikkat çeken Türkiye oranı Trump dünyaya vergi yağdırdı! AB’ye yüzde 20, Çin’e yüzde 34 | Dikkat çeken Türkiye oranı
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