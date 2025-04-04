"Dijital TL" hangi alanlarda kullanılacak? Çalışmalar şekilleniyor

Türkiye'nin bölgesel ve küresel dijital ekonomideki yerini sağlamlaştırmak için devreye alacağı dijital Türk lirasının, akıllı şehirlerden mikro ve sınır ötesi ödemelere kadar birçok yenilikçi alanda kullanılması hedefleniyor.



AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, dijital ekonomiye geçiş sürecinde atılacak adımların bütüncül ve stratejik bir perspektifle planlanması ve sektörler üstü bir yaklaşımla hareket edilmesi gerekiyor.



Dijital dönüşümde başarılı olabilmek için güçlü bir vizyon ve kararlılık ortaya konulması, tüm paydaşların işbirliği içinde çalışması bekleniyor. Bu kapsamda dijital ekonomiye entegrasyon, Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak, ekonomik bağımsızlığını pekiştirecek ve toplumsal refahı yükseltecek önemli bir adım olarak görülüyor.



Bu hedeflere ulaşmak için dijital dönüşümün tüm bileşenlerinin etkin bir şekilde hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor.



Dijital ekonominin ağırlığının artacağı dikkate alınarak, Türkiye'nin bölgesel ve küresel dijital ekonomideki yerini sağlamlaştırmak için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) oluşturulan işbirliği platformu tarafından dijital Türk lirası projesi yürütülüyor.



Söz konusu projenin başarıyla tamamlanan ilk fazında blokzincir tabanlı perakende dijital para sistemi, TCMB ve diğer bankalarda bulunacak sunucu yazılımları ve dijital kimlik destekli "Mobil Cüzdan" uygulaması geliştirildi.



Projenin sonraki fazlarında ise çevrim dışı ödeme, programlanabilir ödeme ve donanım cüzdan yetenekleri geliştirilecek. Dijital Türk lirası sisteminin FAST ve e-Türkiye gibi mevcut altyapılarla entegrasyonu da sağlanacak.



Türkiye'nin finansal altyapılarının, güvenlik, maliyet etkinlik ve çevik yönetilebilirlik gibi özelliklerinin de artırılmasını hedefleyen ve dijital dönüşümünün önemli bir yapıtaşı olacak bu sistem, akıllı şehirler, mikro ödemeler ve sınır ötesi ödemeler gibi yenilikçi alanlarda da kullanılabilecek.