ABD ve Çin’den askeri risklere karşı ortak karar: Deniz güvenliği ele alındı

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığından (INDOPACOM) yapılan açıklamaya göre, Çin'in Şanghay kentinde bir araya gelen iki ülke askeri yetkilileri "askeri risklere" karşı deniz güvenliğini masaya yatırdı.

Taraflar, denizlerdeki askeri güvenlik konusunda karşılıklı endişelerin yanı sıra Çin'in deniz ve hava kuvvetlerinin "güvenli ve profesyonel olmayan eylemlerinin azaltılması" konularını ele aldı.

Çin Savunma Bakanlığının açıklamasına göre de taraflar deniz ve hava sahası güvenliği konusunda samimi ve yapıcı görüş alışverişinde bulundu.

Çin, "tüm tehlikeli kışkırtıcı eylemlere yanıt vermeyi sürdüreceğini, toprak egemenliğini, deniz hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını" bildirdi. Görüşmenin, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, mart sonu Filipinler ve Japonya dahil ilk Asya gezisi sonrası düzenlenmesi dikkati çekti.