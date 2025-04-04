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Çin'den ABD'ye vergi misillemesi! Resmen duyurdular

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.04.2025 13:39 Güncelleme: 04.04.2025 13:49
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Çin’den ABD’ye vergi misillemesi! Resmen duyurdular

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifelerinin ardından ilk tepki Çin'den geldi. Çin, ABD'den yapılan tüm ithalata yüzde 34 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin yarından itibaren diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını, temel tarife oranı yüzde 10'un üzerine, gümrük tarifeleri ve "ticaret önündeki parasal olmayan diğer engelleri ve sahtekarlık biçimlerini" de hesaba katarak ülkeye göre değişen oranda gümrük tarifleri açıklamıştı.

Bu kapsamda Çin'e yüzde 10 baz tarifeye ilave olarak yüzde 24 "karşılıklı tarife" olmak üzere toplam yüzde 34 ek gümrük tarifesi getirileceği bildirilmişti.

Çin, ABD'nin açıkladığı yeni gümrük vergisi tarifelerine misilleme yaparak yüzde 34 ek gümrük tarifesi uygulanacağını duyurdu. (Reuters)Çin, ABD'nin açıkladığı yeni gümrük vergisi tarifelerine misilleme yaparak yüzde 34 ek gümrük tarifesi uygulanacağını duyurdu. (Reuters)

ÇİN'DEN MİSİLLEME
Bu karar sonrası Çin'den jet yanıt geldi. Çin, ABD'nin 'karşılıklı tarifler' kapsamında Çin'den ithal ürünlere getirdiği yüzde 34'lük gümrük tarife artışına karşı ABD'ye aynı oranda ek tarife uygulayacağını bildirdi.

Ülke, ABD mallarına 10 Nisan tarihinden itibaren yüzde 34 tarife uygulayacak. İlgili açıklama resmi Xinhua haber ajansı tarafından duyuruldu.

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