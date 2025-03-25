Hükümetin ekonomi kanadı saldırılara karşı koydu! TL’ye destek paketleri yolda

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından piyasada oluşabilecek dalgalanmaya karşı ekonomi yönetimi art arda kararlar açıkladı. Merkez Bankası'nın ardından Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul da hafta sonu devreye girdi. Ekonomik güvenin sarsılmaması ve Türk Lirası'nın desteklenmesi amacıyla alternatifli önlem paketleri de değerlendirmeye alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın TL'ye olan ilgiyi artırmak için önümüzdeki günlerde stopaj indirimini devreye alabileceği belirtiliyor. 1 Şubat itibarıyla vadeli mevduatlarda stopaj oranları artırılmıştı. 6 aya kadar vadeli hesaplarda oran yüzde 10'dan 15'e, 1 yıla kadar olanlarda yüzde 7.5'ten 12'ye, 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 5'ten 10'a yükseltilmişti.

BORSADA DALGALI SEYİR

Borsa İstanbul ise hafta sonu SPK'nın ve Borsa İstanbul Yönetimi'nin aldığı tedbirlerle güne yüzde 4 yükselişle 9 bin 386 puandan başladı. Gün içerisinde BIST 100 endeksi 8 Kasım 2024 tarihinden bu yana ilk kez 9 bin puanın altını gördü. Daha sonra yeniden 9 binin üzerine çıktı. SPK'nın pay geri alım kurallarında esneklik sağlamasının ardından birçok şirket geri alım programları açıklamaya başladı. Global Yatırım Holding, Sanifoam, Dagi Yatırım Holding, Sun Tekstil hisse geri alım programı başlattığını duyurdu. 21 Mart Cuma günü de 32 şirket hisselerinde 340.7 milyon TL hisse geri alımı yaptı.

BIST 100 endeksi 8 Kasım 2024 tarihinden bu yana ilk kez 9 bin puanın altını gördü (AA)

LİKİDİTE İHALESİ AÇTI

Sabah'ın haberine göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da dün piyasadaki fazla TL likiditesini çekmek amacıyla 50 milyar TL tutarında bir ay vadeli likidite senedi ihalesi açtı. Merkez Bankası, bu uygulamaya en son Temmuz 2007'de başvurmuştu. İhale için teklifler bugün saat 11.00-11.45 arasında alınacak. Likidite senetleri ihalelerine, Merkez Bankası ile Açık Piyasa İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi imzalamış olan bankalar ve aracı kurumlar katılabiliyor. Likidite senetleri, Merkez Bankası tarafından piyasadaki likiditenin düzenlenmesi ve açık piyasa işlemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla çıkarılan menkul kıymetler olarak biliniyor. Öte yandan, TCMB'nin aldığı önlemler ve nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indiriminin erteleneceği beklentisiyle TL mevduat faizleri yüzde 45'e yükseldi.

KİM NE ÖNLEM ALDI?

BORSA İSTANBUL: Borsa İstanbul Pazar gecesi 1 ay boyunca algoritmaların işlem hızlarını yavaşlatacak ve maliyetlerini arttıracak önlem açıkladı. Dünden itibaren 1 ay boyunca emir işlem oranı düşürüldü. Emir/işlem oranı eşik değer aşım ücretleri de yükseltildi.

Borsa: Dünden itibaren 1 ay boyunca emir işlem oranı düşürüldü (AA)

SERMAYE PİYASASI KURULU: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 24 Mart-25 Nisan tarihleri arasında arasında Borsa İstanbul'da açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verdiğini duyurdu.

SP: öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verdiğini duyurdu. (AA)

MERKEZ BANKASI: Kurlardaki oynaklığı azaltmak ve piyasadaki döviz likiditesini dengelemek amacıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri (NDF) başlattı. Para Politikası Kurulu gecelik borç verme faiz oranını 200 baz puan artırılarak yüzde 46'ya yükseltti. Bir haftalık repo ihalelerinin bir süreliğine yapılmayacağı duyuruldu. Vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç etti.

MB: borç verme faiz oranını 200 baz puan artırılarak yüzde 46'ya yükseltti (AA)