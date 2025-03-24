Borsa haftaya pozitif giriş yaptı! Günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul | Fotoğraf: AA

HAFTAYA POZİTİF GİRİŞ

Toplam işlem hacmi 76,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,56, holding endeksi yüzde 2,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,1 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,43 ile finansal kiralama faktoring oldu.