24 Mart 2025, Pazartesi
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Borsa haftaya pozitif giriş yaptı! Günün ilk yarısında yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.03.2025 13:24 Güncelleme: 24.03.2025 13:39
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Borsa haftaya pozitif giriş yaptı! Günün ilk yarısında yükseldi

Borsa pozitif bir hava ile yeni haftaya girdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,18 değer kazanarak 9.241,66 puana çıktı. İşte 24 Mart 2025 itibarıyla altın ve döviz fiyatlarındaki son durum.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 197,02 puan ve yüzde 2,18 artışla 9.241,66 puana yükseldi.

Borsa İstanbul | Fotoğraf: AABorsa İstanbul | Fotoğraf: AA

HAFTAYA POZİTİF GİRİŞ

Toplam işlem hacmi 76,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,56, holding endeksi yüzde 2,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,1 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,43 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Borsa İstanbul | Fotoğraf: AABorsa İstanbul | Fotoğraf: AA

BAKAN ŞİMŞEK DUYURMUŞTU: GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceklerini belirterek, "Görevimizin başındayız. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin." ifadelerini kullanmıştı.

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Borsa haftaya pozitif giriş yaptı! Günün ilk yarısında yükseldi Borsa haftaya pozitif giriş yaptı! Günün ilk yarısında yükseldi Borsa haftaya pozitif giriş yaptı! Günün ilk yarısında yükseldi
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