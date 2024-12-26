Dr. Erkan Kork: Ekonomimiz, parlak bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor

BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erkan Kork, 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dr. Kork, Türk bankacılık sektörünün 2024'te tüm zorluklara rağmen reel sektörü desteklemeye ve yatırımları finanse etmeye devam ettiğini belirterek, "Yeni ekonomik programın kazanımlarını elde ettiğimiz; cari açıkta önemli azalmanın olduğu, risk priminin düştüğü, gri listeden çıktığımız, dezenflasyonun başladığı, TCMB rezervlerinin rekor kırdığı ve tüm derecelendirme kuruluşlarının not artırdığı bir yılı geride bırakıyoruz. Türk bankacılık sektörü olarak sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz bir sene oldu ve sektörümüz 30 trilyon liralık büyüklüğe ulaştı. Yeni yılda da güçlü pozisyonda kalmaya devam edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

'ÜLKEMİZ 10 AYDA 8,5 MİLYAR DOLAR YATIRIM ÇEKTİ'

Yeni yılda Türkiye'ye ciddi bir sermaye akışının olabileceğini kaydeden Kork, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı her yurt dışı ziyaretinde Türkiye ekonomisinin dinamiklerini ve barındırdığı avantajları yabancı yatırımcılara anlatıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dünyanın en önemli finans şehirlerinde yatırımcılara dikkat çekici sunumlar yaptığını biliyoruz. Ülkemiz 10 ayda 8,5 milyar dolarlık yatırım çekti. FinTech alanında ise 191 milyon dolarlık yatırım büyüklüğüyle tüm zamanların rekoruna ulaştık. 2025 yılında bu rakamların çok daha üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Türkiye, finans alanında önemli bir potansiyele sahip. Ekonomimiz güçlü ve kararlı bir yönetimle parlak bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor. Özellikle bu seneyi rekor yatırımlarla tamamlayacak olan FinTech alanında da büyük çaplı yatırımların yeni yılda geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'YENİLİKÇİ ÜRÜNLERE ODAKLANACAĞIZ'

Dijital altyapıyı güçlendirerek bankacılık deneyimini daha etkili hale getirmeyi planladıklarını ifade eden Kork, "Bankamızla yolu kesişen tüm müşterilerin ihtiyaçlarını uçtan uca karşılayacak çözümler üretiyoruz. Yeni dönemde dijitalleşme ve inovasyon yatırımlarımızı genişleterek yenilikçi ürünlere odaklanacağız. Yüksek etki ve fayda sağlayan yatırımlarımızı ivedilikle sürdüreceğiz. Ülkemiz için değer oluşturma yolculuğumuza devam edeceğiz. Özetle, 2025 yılında da daha güçlü bir Türkiye ekonomisi ve daha güçlü bir BankPozitif için kararlılıkla çalışacağız" açıklamasında bulundu.