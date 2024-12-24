Milyonlar merakla bekliyordu! Asgari Ücret zammı belli oldu | Bakan Vedat Işıkhan açıkladı: İşte 2025 zam oranı...

BAKAN IŞIKHAN ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Emeğe saygıyı ön planda tutatararak, ülkemizin kalkınmasını sağlayabiliriz. Toplumun tüm kesimlerinin refahını korumak en önemli hdefimizdir. Refah seviyesini artırırken fahiş fiyatla da mücadelemizi de sürdürüreceğiz. Mali disiplinin korunması, enflasyona mücadele sürecinin zarar görmemesi için buna göre hareket etmek durumundayız.

Bu süreci hep birlikte başarıyla yürüttük. İşçi ve işveren temsilcilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Komisyon çalışmalarımıza destek veren mesai arkadaşlarıma da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. En büyük teşekkürü işçiyi, işvereni, istihtadamı koruma kararlığımızı önderlik eden Cumhurbaşkanımıza etmek istiyorum.