Milyonlar merakla bekliyordu! Asgari Ücret zammı belli oldu | Bakan Vedat Işıkhan açıkladı: İşte 2025 zam oranı...
Son dakika...Asgari ücret zammında yeni rakam, milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından merakla bekleniyordu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı gerçekleştirildi. Buna göre 1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlendi. İşveren desteği 700 liradan bin liraya çıktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olduğunu belirterek, ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı gerçekleştirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrasında yaptığı açıklamayla 1 Ocak 2025 itibaren geçerli olacak asgari ücretin belirlendiğini bildirdi.
BAKAN IŞIKHAN ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI
Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Emeğe saygıyı ön planda tutatararak, ülkemizin kalkınmasını sağlayabiliriz. Toplumun tüm kesimlerinin refahını korumak en önemli hdefimizdir. Refah seviyesini artırırken fahiş fiyatla da mücadelemizi de sürdürüreceğiz. Mali disiplinin korunması, enflasyona mücadele sürecinin zarar görmemesi için buna göre hareket etmek durumundayız.
Bu süreci hep birlikte başarıyla yürüttük. İşçi ve işveren temsilcilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Komisyon çalışmalarımıza destek veren mesai arkadaşlarıma da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. En büyük teşekkürü işçiyi, işvereni, istihtadamı koruma kararlığımızı önderlik eden Cumhurbaşkanımıza etmek istiyorum.
2025 ASGARİ ÜCRET 22 BİN 104 LİRA
Bakan Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanacak olan asgari ücretin net 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini bildirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "HAYIRLI OLSUN" MESAJI
Başkan Erdoğan, Bakan Işıkhan'ın açıklamasının "2025 yılında asgari ücret, yüzde 30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" mesajını paylaştı.
TÜRK-İŞ ZAM TALEBİNİ AÇIKLAMIŞTI: 29.583 TL
Öte yandan geçtiğimiz gün 3. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nda işveren tarafından beklenen rakam gelmeyince TÜRK-İŞ kamuoyu açıklaması yapma kararı aldı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretli işçiler olarak önerilerinin yüzde 45 enflasyon üzerinden refah payı eklenerek yüzde 20 refah payı ile 29.583 TL olduğunu bildirmişti.
TÜRK İŞ TOPLANTIYA KATILMADI
Elde edilen bilgiye göre; Türk-İş Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısına katılmayacağını açıkladı.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
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