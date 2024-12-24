Sermaye Piyasaları ve Bankacılık Dışı Finans Yatırımcılara Yeni Kapılar Açıyor! Bankacılığın Tesla’sı Türkiye’de Yapılacak

Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı

"Finansal Kurumlar Birliği olarak finansın kapsayıcılığını artırma hedefi doğrultusunda da özellikle KOBİ'ler ve bireysel müşteriler için erişebilir finansal çözümler sunuyoruz" diyen Ballı sözlerine şöyle devam etti: "Bu kapsamda finansman maliyetlerini düşürmek, daha fazla kişiyi finansal sisteme dahil etmek ve dijital platformlar üzerinden hızlı çözümler üretmek önceliğimizdir. Son dönemde finansal kapsayıcılık altında atılan adımlar sayesinde çok sayıda işletmenin finansal hizmetlere daha kolay erişmesini sağlamış bulunuyoruz. 2025 yılı sektörlerimiz için odaklanacağımız stratejik bazı öncelikler arasında yer alan uzaktan kimlik tespiti yoluyla müşteri edinimin sağlanması sürecinin hayata geçirilmesiyle finansman, faktoring, finansal kiralama ve tasarruf finansman sektörlerimizi büyümesine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Finansal kiralama sektörü KOBİ'lerin makine, ekipman, kara yolu taşıtı ve gayrimenkul yatırımlarının finanse ederken 2025 yılında yeşil finansman ve yenilebilir enerji projeleri finansmanına yönelik finansal kiralama çözümlerini ivmelenmesi beklenmektedir. Özellikle finansal kiralama sektörlerimizin rakamsal verilerine baktığımızda yılın dokuz ayında özkaynakların artışına dikkat çektiğini belirtmekteyiz. Sektörün ilk dokuz ayında verilerine bakıldığında öz kaynakları 55 milyar TL'yi geçti. Bu rakamın önümüzdeki dönemde yükselişinin devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

"HALKA ARZDA İŞ YAPMA MODELİMİZİ DEĞİŞTİRDİK"

"Sermaye Piyasalarında Görünüm" paneline konuk olan BİST Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Biz sermaye piyasaları olarak, üretim yapan, ihracat yapan, istihdam oluşturan, yatırım yapan reel sektörü ne kadar çok finanse edebiliyorsak, halka arz yoluyla bir banka kredisi kullanmadan kur ve faiz riski almadan TL ile yatırımlarını ne kadar çok sermaye piyasası aracılığıyla finanse edebiliyorsa biz sermaye piyasaları görevini, fonksiyonu o kadar çok yerine getirmiştir diyebiliriz" dedi.