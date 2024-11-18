Yeni yılda yeni maaş! Asgari ücret zammı için geri sayım! 2025’te ne kadar olacak?

Yaklaşık 10 milyonu aşkın çalışan ocak ayında belirlenecek 2025 yılı asgari ücretini merak ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayının ilk 10 günü içerisinde toplanması bekleniyor. 4 defa yapılacak toplantı sonrası 2025 yılı için ödenecek asgari ücret tutarı belirlenecek.

ZAM NEYE GÖRE YAPILACAK?

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret zammı ile ilgili tartışmalar da başladı. Zammın yıl sonu enflasyona göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı en büyük tartışma konularından biri olarak yer alıyor.

ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammı için farklı senaryolar konuşulmaya devam ederken, pazarlıkların yüzde 25 ila yüzde 35 arasında şekillenmesi bekleniyor.

Asgari ücret zammı 1 Ocak 2025'ten önce açıklanacak (A HABER ARŞİV)

20 BİN TL'Yİ AŞACAK

Yani halihazırda 17 bin 2 lira olan asgari ücret, yüzde 25 oranında zamlanması durumunda 21 bin 252 liraya yükselerek 20 bin TL bandını aşacak. Merkez Bankası'nın bu yılki enflasyon hedefi olan yüzde 44 oranında bir artış yapılması halinde, asgari ücret 24 bin 483 TL'ye çıkacak.

Merkez Bankası'nın 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 21'lik bir artış halinde ise asgari ücret 20 bin 572 TL olacak. 2025 enflasyon hedefinin üst bandı olan yüzde 26 oranında zam gelirse 21 bin 422 lira olacak.

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek. Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 lira seviyesine gelecek. Orta Vadeli Program'daki (OVP) 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 41.5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak.

22 YILDA 93 KAT ARTTI

Hükümet, göreve başladığı 2022 Kasım ayından bu yana dar gelirleri enflasyona ezdirmemek için maaş artışları ile asgari ücreti reel olarak artırdı. 2022 aralık ayından bu yana enflasyon yüzde 2 bin 853 iken, bu dönemde asgari ücret yüzde 9 bin 127 artarak 184.3 liradan 17 bin 2 liraya yükseldi. Asgari ücrette yaklaşık 93 katlık bir artış olurken, reel artış ise yüzde 250'yi geçti.