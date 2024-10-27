2025 yılı asgari ücreti 22 bin 100 lira olacak iddiası! AK Parti kulislerindeki rakam...

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte 2025 yılında asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik tahminler gelmeye başladı.

AK PARTİ KULİSLERİNDEKİ RAKAM YÜZDE 28-30

Ortaya çıkacak tablo ile ilgili etki analizleri yapılıyor. Emekli zammı da enflasyona göre şekil alacak. İktidar, hem işveren hem de işçinin mağdur edilmeyeceği, aynı zamanda enflasyonu da tetiklemeyecek bir oran üzerinde duruyor.

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ENFLASYON ORANI MI ENFLASYON BEKLENTİSİ Mİ?

Bunun için hangi oranda artış sağlanırsa nasıl bir tablo ortaya çıkacağına yönelik etki analizleri yapılmaya başlandı. Asgari ücretin, geçen yılki enflasyon oranına göre mi yoksa 2025 enflasyon beklentisine göre yapılması gerektiği tartışılıyor.

EKONOMİ YÖNETİMİ YÜZDE 25 İSTİYOR

Ekonomi yönetiminin yüzde 25'lik bir artış üzerinde durduğu belirtiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, asgari ücretin sendikalar, işverenler ve hükümet arasındaki müzakereler sonucu belirleneceğini hatırlatıp ve tüm tarafların rekabet gücünü koruma konusunda duyarlı davranacağına olan inancını dile getirdi.

Türk lirası (AA)

AK PARTİ YÜZDE 28-30

AK Parti'de asgari ücret için yüzde 28-30 aralığı değerlendiriliyor. AK Parti kaynakları, "İşçiyi ve işvereni mağdur etmeyecek, enflasyon artışını da dikkate alan bir artış olacak. Biz bu güne kadar işçi ve emekli mağdur edip enflasyona ezdirmedik. Bu da dikkate alınacaktır. Verilecek oran işten çıkarmalara da neden olmamalıdır" dediler.

BAKAN IŞIKHAN: ENFLASYONA EZDİRMEYİZ

Bu iki oran ile ilgili etki analizlerinin de yapıldığı belirtiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da aynı yönde bir açıklama yapmış ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, mevcut enflasyon oranı, makroekonomik dengeler ve satın alma gücü gibi birçok değişkeni dikkate aldığını belirtmişti.

Işıkhan, "Geçen yıl aralık ayında izlediğimiz yol neyse, bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum" demişti.

Türk lirası (AA)

EMEKLİ ZAMMI ENFLASYON ORANINDA OLACAK

Emekli maaşlarına ilişkin de değerlendirmeler başladı. Emekli maaş artıklarının normal sistem içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam yılsonu enflasyon oranına göre ortaya çıkacak.

AK Parti en düşük emekli maaşını ise masaya değerlendirmeye aldı. 12 bin 500 lira alan en düşük emekli maaşının emekliye verilen zam çerçevesinde artırılması gündemde.