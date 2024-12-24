Bakan Şimşek'ten Para Sohbetleri'nde net enflasyon mesajı! "Düşüş sürüyor, bazı adımlar atacağız"

Türkiye finans sektörünün geleceğine ışık tutacak "4. Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri", 24 Aralık 2024 tarihinde Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenleniyor.

12. kez düzenlenecek olan Para Sohbetleri A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in moderatörlüğünde T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleşti. Bakan Şimşek burada önemli mesajlar verdi.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Dünyada enflasyon düşüyor, küresel finansal koşullar daha destekleyici hale geliyor.

2025 stratejik önemin ön plana çıktığı bir yıl olacak. Türkiye toplam borçlulukta dünyanın en iyi ülkeleri arasında.

Küresel ticarette korumacılık büyümeyi sınırlandırıyor. Ticaretimizin yüzde 75'i dost ve yakın ülkelere.

Türkiye olarak yeşil dönüşümü önceliklendirdik. Beşeri sermayeye ve dijital altyapıya yatırım yapıyoruz. Program sayesinde kırılganlıkları azalttık.

Depreme rağmen bütçe disiplinini tesis ettik. 2025'te en büyük hedefimiz dezenflasyon.

Türkiye'de rezerv endişe kaynağı olmaktan çıktı.

TL'YE GÜVEN ARTIYOR

KKM endişe kaynağı olmaktan çıktı, TL'ye güven arttı. Hazine'nin dış borçlanma maliyetleri azaldı. Mali disiplini yeniden tesis ediyoruz.

Bütçe açığındaki düşüş dezenflasyonu destekleyecek.

ENFLASYON DÜŞMEYE DEVAM EDECEK

Enflasyon düşüyor, düşmeye de devam edecek. Enflasyon hedefiyle ilgili bazı alanlarda adım atacağız.

"YARISI BİZDEN" KAMPANYASI

"Yarısı Bizden" kampanyası için çok ciddi kaynaklar ayırdık. Ayırdığımız kaynaklar sosyal konutlara dönüşecek.

Gıdada arz yönlü politika ile güçlü destekler veriyoruz. Yerli ve yenilebilir kaynakları harekete geçiriyoruz.

Ekonominin yüzde 77'si canlı ve iyi gidiyor. Reel ekonomi dayanıklı ve güçlüdür.

İşsizlik rakamları son yılların en düşük seviyesinde.

İhracata 2025 yılında güçlü destekler vereceğiz.