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Milyonlar merakla bekliyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor | Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.12.2024 18:53 Güncelleme: 24.12.2024 20:04
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Milyonlar merakla bekliyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor | Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Son dakika...Asgari ücret zammında yeni rakam, milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından merakla bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısını saat 20.30'da yapacak. Öte yandan geçtiğimiz günlerde TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretli işçiler olarak önerilerinin yüzde 45 enflasyon üzerinden refah payı eklenerek yüzde 20 refah payı ile 29.583 TL olduğunu bildirmişti. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Zam senaryoları neler? İşte detaylar...

Yaklaşık 10 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç sürmeye devam ederken, artık tüm gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantı sonrasında yapacağı açıklamaya çevrilmişti.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte sona gelindi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor (Foto: AA)Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor (Foto: AA)

SAAT BELLİ OLDU
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü toplantısının bu akşam saat 20.30'da yapılacak.

Toplantıya işveren tarafının çağrıldığı ancak işçi kesiminin çağrılmadığı belirtildi.
Toplantıya işveren tarafının çağrıldığı ancak işçi kesiminin çağrılmadığı belirtildi. Ücretin bu aşkam açıklanması bekleniyor.

VEDAT IŞIKHAN'IN BAŞKANLIĞINDA, BAKANLIĞIN EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapan komisyon, dördüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacağı belirtildi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (Foto: ahaber.com.tr arşiv)TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

TÜRK-İŞ ZAM TALEBİNİ AÇIKLAMIŞTI: 29.583 TL
Öte yandan geçtiğimiz gün 3. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nda işveren tarafından beklenen rakam gelmeyince TÜRK-İŞ kamuoyu açıklaması yapma kararı aldı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretli işçiler olarak önerilerinin yüzde 45 enflasyon üzerinden refah payı eklenerek yüzde 20 refah payı ile 29.583 TL olduğunu bildirdi.

ASGARİ ÜCRETTE SON VİRAJ! İŞTE ZAM SENARYOLARI

Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Zam senaryoları neler? Merak edilenleri A Haber muhabir İslim İstanbullu'nun konuğu olan mali müşavir İsmet Çetinkaya anlattı.

Asgari ücrette son viraj! Gözler 4. toplantıya çevrildi (Ekran görüntüsü / A Haber)Asgari ücrette son viraj! Gözler 4. toplantıya çevrildi (Ekran görüntüsü / A Haber)

HÜKÜMET ENFLASYONU İŞARET EDİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyona karşı çalışanların korunacağını belirtti. Ancak ekonomik istikrarın korunmasının da önemine dikkat çekildi.

ZAM SENARYOLARI NELER?

Yüzde 25 artış: 21.250 TL

Yüzde 30 artış: 22.100 TL

Yüzde 40 artış: 23.800 TL

Yüzde 50 artış: 25.500 TL

Türk-İş asgari ücret talevibi 29,583 TL olarak açıkladı! (Ekran görüntüsü / A Haber)Türk-İş asgari ücret talevibi 29,583 TL olarak açıkladı! (Ekran görüntüsü / A Haber)

EKONOMİK VERİLERE GÖRE SENARYOLAR

2024 gerçekleşecek enflasyon (yüzde 44): 24.480 TL

2025 hedeflenen enflasyon (yüzde 21): 20.572 TL

Aritmetik ortalama (2024-2025): 22.527 TL

Mali müşavir Çetinkaya, yüzde 38'lik bir artışla asgari ücretin 23.500 TL seviyesinde açıklanabileceğini tahmin ediyor.

CUMHURBAŞKANINDAN İLAVE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararının ardından Cumhurbaşkanı'nın ilave artış yapabileceği de öngörülüyor. Nihai kararın yıl sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

Asgari ücret zammı 80 kalemi etkileyecek! (Ekran görüntüsü / A Haber)Asgari ücret zammı 80 kalemi etkileyecek! (Ekran görüntüsü / A Haber)

ESNAFLAR VE İŞVERENLER NASIL ETKİLENECEK?

Asgari ücret artışıyla birlikte; Bağ-Kur primi yüzde 38 artarsa, 8.200-8.300 TL olacak. Doğum ve askerlik borçlanmaları artacak. Vatandaşlara, mevcut asgari ücret üzerinden borçlanmalarını tamamlamaları tavsiye ediliyor.

Asgari ücret zammı, çalışanları sevindirecek ancak işverenler ve esnaflar üzerinde maliyet baskısı oluşturacak. Dördüncü toplantının ardından belirlenecek rakam, milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendirecek.

Uzman isim asgari ücretle ilgili A Haber canlı yayınında rakam verirken, 2025'te asgari ücretin 23-24 bin TL arasında olabileceğini ifade ettiUzman isim asgari ücretle ilgili A Haber canlı yayınında rakam verirken, 2025'te asgari ücretin 23-24 bin TL arasında olabileceğini ifade etti

UZMANI A HABER'DE RAKAM VERDİ!
Öte yandan asgari ücrete ilişkin zam tartışmaları sürerken A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Asgari ücret toplantılarına katılan Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, programda rakam vererek önemli noktalara değindi.

İŞTE O RAKAMLAR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun geldiği nokta itibarı ile geniş marj verirsek 23 bin TL ile 24.500 TL arasında, biraz daha dar bir bant tahmininde de 23-24 bin TL arasında olması kuvvetle muhtemel.

Asgari ücretin tespit edilmesinde enflasyon oranlarına bakılmıyor. Kamudaki işçilerin memurların toplu sözleşmesinde 6 aylık oransal zamlar var bir de enflasyonu aşması durumunda enflasyon farkları var. Ancak asgari ücretin hesaplanmasında enflasyon doğrudan dikkate alınır diye bir husus yok.

Ücret belirlenirken ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sosyal durum, geçinme indeksleri, ücretlilerin genel durumuna bakılarak tespit edilir deniyor. Tabi masada asgari ücret tespit edilirken, enflasyon oranları, büyüme oranları ve iş gücü piyasalarındaki durum tüm bunlar etraflıca tartışılıp öyle belli oluyor.

3 Ocak'ta aralık ayı TÜFE'si açıklanacak ancak o ülkemizde emeklilerin ve memurların aylıklarını belirleyen bir unsur olduğu için ve toplu sözleşme ve mevzuatla bağlı olduğu için 3 Ocak'ta ona bakılıyor. Bakanlıklar kendi aralarında da iş birliği yapıyor. 10 Aralık'ta asgari ücretin ilk toplantısı yapılmıştı, Çalışma Bakanlığı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katıldığı bir toplantı yapıldı. En az asgari ücret kadar önemliydi. Biraz önce bahsettiğim ulusal ve yerel tüm marketlerin temsilcileri oradaydı. Orada her iki bakan da asgari ücrete yapılacak bir artışı gerekçe göstererek ürün fiyatında artış yapacakların gözünün yaşına bakılmayacağını ifade etmişlerdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda biliyorsunuz TİSK var, TİSK Başkanı Akkol'un biraz daha emek tarafından baktığını söyleyebiliriz. 2022 ve 2023 yılında asgari ücrete sene başında yıllık artış yapılmış ama sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etmişti "Yıl içinde ihtiyaç duyulduğu takdirde yeni bir artış yapılır" demişti. Normalde hem 2022 hem de 2023'te ara zam yapılmış ve buna işverenler onay vermişti. Aslında çok nadirdi oy birliği ile asgari ücret tespiti yapıldığı. Bu anlamda işverenlerin bakış açısının, en azından masada olanların, ama işverenlerin emek tarafından baktığını ifade edebilirim.

Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklamasıBakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması
İşte kulislerde konuşulan asgari ücretİşte kulislerde konuşulan asgari ücret İŞTE KULİSLERDE KONUŞULAN ASGARİ ÜCRET
Asgari ücret zammı için geri sayımAsgari ücret zammı için geri sayım

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