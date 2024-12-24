Milyonlar merakla bekliyor! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor | Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı 80 kalemi etkileyecek! (Ekran görüntüsü / A Haber)

ESNAFLAR VE İŞVERENLER NASIL ETKİLENECEK?

Asgari ücret artışıyla birlikte; Bağ-Kur primi yüzde 38 artarsa, 8.200-8.300 TL olacak. Doğum ve askerlik borçlanmaları artacak. Vatandaşlara, mevcut asgari ücret üzerinden borçlanmalarını tamamlamaları tavsiye ediliyor.

Asgari ücret zammı, çalışanları sevindirecek ancak işverenler ve esnaflar üzerinde maliyet baskısı oluşturacak. Dördüncü toplantının ardından belirlenecek rakam, milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendirecek.

Uzman isim asgari ücretle ilgili A Haber canlı yayınında rakam verirken, 2025'te asgari ücretin 23-24 bin TL arasında olabileceğini ifade etti

UZMANI A HABER'DE RAKAM VERDİ!

Öte yandan asgari ücrete ilişkin zam tartışmaları sürerken A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Asgari ücret toplantılarına katılan Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin, programda rakam vererek önemli noktalara değindi.

İŞTE O RAKAMLAR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun geldiği nokta itibarı ile geniş marj verirsek 23 bin TL ile 24.500 TL arasında, biraz daha dar bir bant tahmininde de 23-24 bin TL arasında olması kuvvetle muhtemel.

Asgari ücretin tespit edilmesinde enflasyon oranlarına bakılmıyor. Kamudaki işçilerin memurların toplu sözleşmesinde 6 aylık oransal zamlar var bir de enflasyonu aşması durumunda enflasyon farkları var. Ancak asgari ücretin hesaplanmasında enflasyon doğrudan dikkate alınır diye bir husus yok.

Ücret belirlenirken ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sosyal durum, geçinme indeksleri, ücretlilerin genel durumuna bakılarak tespit edilir deniyor. Tabi masada asgari ücret tespit edilirken, enflasyon oranları, büyüme oranları ve iş gücü piyasalarındaki durum tüm bunlar etraflıca tartışılıp öyle belli oluyor.

3 Ocak'ta aralık ayı TÜFE'si açıklanacak ancak o ülkemizde emeklilerin ve memurların aylıklarını belirleyen bir unsur olduğu için ve toplu sözleşme ve mevzuatla bağlı olduğu için 3 Ocak'ta ona bakılıyor. Bakanlıklar kendi aralarında da iş birliği yapıyor. 10 Aralık'ta asgari ücretin ilk toplantısı yapılmıştı, Çalışma Bakanlığı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katıldığı bir toplantı yapıldı. En az asgari ücret kadar önemliydi. Biraz önce bahsettiğim ulusal ve yerel tüm marketlerin temsilcileri oradaydı. Orada her iki bakan da asgari ücrete yapılacak bir artışı gerekçe göstererek ürün fiyatında artış yapacakların gözünün yaşına bakılmayacağını ifade etmişlerdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda biliyorsunuz TİSK var, TİSK Başkanı Akkol'un biraz daha emek tarafından baktığını söyleyebiliriz. 2022 ve 2023 yılında asgari ücrete sene başında yıllık artış yapılmış ama sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etmişti "Yıl içinde ihtiyaç duyulduğu takdirde yeni bir artış yapılır" demişti. Normalde hem 2022 hem de 2023'te ara zam yapılmış ve buna işverenler onay vermişti. Aslında çok nadirdi oy birliği ile asgari ücret tespiti yapıldığı. Bu anlamda işverenlerin bakış açısının, en azından masada olanların, ama işverenlerin emek tarafından baktığını ifade edebilirim.