Konut fiyatlarında reel gerileme devam ediyor

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında artarak 155,4 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası verilerine göre bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,4 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12 oranında azaldı. Önceki ay yıllık artış yüzde 26,8 olmuştu.



Konut fiyatları kasımda aylık bazda İstanbul'da yüzde 2,9, Ankara'da yüzde 3,4, İzmir'de yüzde 1,9 arttı.



Fiyatlar yıllık bazda ise İstanbul'da yüzde 26,2, Ankara'da yüzde 34,8, İzmir'de yüzde 26,7 yükseldi.