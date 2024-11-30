Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor! İşte masadaki oranlar

Milyonların beklediği asgari ücret zammında kritik tarih netleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 10 Aralık günü yapacağı açıklandı. Tarihin belli olmasının ardından ise 2025'te asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili kulisler hareketlendi. Kulislerde yeni yılda ödenecek ücretle ilgili Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük enflasyon tahmini de dahil olmak üzere 20 bin lira ile 25 bin lira arasında farklı tutarlar konuşuluyor.

İLK DURAK BAKANLIK

Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 10 Aralık'ta toplanıyor. Bir ay sürecek asgari ücret maratonunda işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üye, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek. Heyette geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer alacak. Belirlenen tutar, ekonomik beklentiler, enflasyon oranları ve iş gücü piyasasındaki koşullara göre şekillenecek. Komisyon nihai kararını, aralık ayı sonuna kadar duyuracak.

Başkan Erdoğan, asgari ücretli vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceği vurgusunu yapmıştı (A Haber arşiv)

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN MASADAKİ ORANLAR

Asgari ücret zammı için bir senaryo konuşuluyor. Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi olan yüzde 44'lük artış dikkate alındığında, asgari ücret 24 bin 483 TL'ye çıkacak. Eğer Merkez Bankası'nın 2025 yılı enflasyon tahmini olan yüzde 21 oranında bir zam yapılırsa, asgari ücret 20 bin 572 TL seviyesinde kalacak. Üst bandı temsil eden yüzde 26'lık artış durumunda ise maaş 21 bin 422 TL olarak şekillenecek.

Zam Oranı (%) Yeni Tutar (TL) 20 20402.40 25 21252.50 30 22102.60 35 22952.70 40 23802.80 47 24993.94

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ÜCRET 17 BİN 2 TL

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39'unu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu da işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

SON KARAR ERDOĞAN'IN

Kulislerde ise tahmini enflasyon ile gerçekleşen enflasyon oranlarını ortalaması üzerinden hesaplama yapılabileceği konuşuluyor. Refah payı uygulaması ihtimali dahil son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi bekleniyor. Erdoğan, asgari ücret zammı ile ilgili, "Geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize yüzde 107.5 zam verdik. Enflasyon yüzde 65'ti. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49'un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz." açıklamasını yapmıştı.