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İller Bankası'nın sermayesi 120 milyar liraya çıkarıldı! Karar Resmi Gazete'de

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.11.2024 01:40 Güncelleme: 30.11.2024 01:44
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İller Bankası’nın sermayesi 120 milyar liraya çıkarıldı! Karar Resmi Gazete’de

İller Bankası Anonim Şirketinin sermayesinin 120 milyar liraya çıkarıldı. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İller Bankası Anonim Şirketinin sermayesinin 120 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, İller Bankası Anonim Şirketinin Sermayesinin 120 milyar Türk Lirasına çıkarılması kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 4'üncü maddesi gereğince verildi.

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