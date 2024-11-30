Asgari ücrette ilk toplantı belli oldu! İşte masadaki oranlar

Çalışanlar artık gözünü asgari ücret zammı ile ilgili gelişmelere çevirdi. 2025 yılında ödenecek asgari ücreti belirlemek üzere toplanacak komisyonun ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacağı açıklandı. Yeni yılda ödenecek asgari ücretle ilgili masada farklı senaryolar olurken, zamla birlikte en düşük maaşın 20 bin TL ile 25 bin TL arasında bir yerde olması bekleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan sosyal güvenlik uzmanı İsmet Çetinkaya anlattı.

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