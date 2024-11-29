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Asgari ücret maratonunda ilk toplantı tarihi belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2024 13:53 Güncelleme: 29.11.2024 13:54
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Asgari ücret maratonunda ilk toplantı tarihi belli oldu

Milyonlarca çalışına ilgilendiren asgari ücretle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.

Milyonlarca çalışına ilgilendiren asgari ücretle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.

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