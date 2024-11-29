31 Aralık’a kadar emekliliğe başvuranın parası cebinde kalıyor! Asgari ücret zammıyla değişecek

2025 yılı asgari ücreti aralık ayı içerisinde yapılacak toplantılarla birlikte belirlenecek. Asgari ücrete yapılacak zamla beraber birçok kalemde de artış yaşanacak. Buna göre emeklilik için satın alınacak prim maliyeti de artacak. O yüzden 2025'e kadar başvuran kişilerin parası cebinde kalacak. Üstelik ödemeler de 2 ay sonra olacak.

ERKEKLER ASKERLİK KADINLAR DOĞUM BORÇLANMASI YAPABİLİYOR

Emekli olmak için eksik prim günü bulunanlar, bu günleri satın alarak emekli olabiliyor. Borçlanma adı verilen bu olayda çalışmaya gerek olmadan topluca prim günü satın alınabiliyor. Erkekler askerlikte geçen sürelerini satın alarak sigortalılık primlerine ekleyebilirken, kadınlar ise sigortalı olduktan sonra dünyaya gelen 3 çocuğu için borçlanabiliyor. Kadınların doğum borçlanması her çocuk için 720 gün olmak üzere toplamda 2160 gün olabiliyor. Gurbetçiler ise yurt dışında çalıştıkları günleri satın alabiliyor. Bu borçlanmalar için ödenecek paralar o an geçerli olan brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

31 Aralık'a kadar yapılan 3 çocuk için borçlanmada yaklaşık 243 bin TL cepte kalacak (A Haber arşiv)

12 AY BORÇLANMADA 41 BİN TL CEPTE KALIYOR

Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre bir aylık borçlanma için en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında ödeme yapılıyor. Yurt dışı borçlanmalarda ise bu oran yüzde 45 oluyor. Dolayısıyla asgari ücrete gelen zamlar bu ödemeleri de artırıyor. Örneğin bu yıl yapılan 12 aylık bir borçlanmada ödemek gereken tutar en az 76 bin 807 lira oluyor. Asgari ücrete yapılacak yüzde 30-40 oranında bir zam düşünüldüğünde ise bu tutarın 99-107 bin TL arasına çıkması öngörülüyor. Yani bu yıl 31 Aralık'a kadar yapılacak borçlanma başvurularında 12 ay başına ortalama 33-41 bin TL arası bir tutar cepte kalacak.

ÖDEMELER 2 AY SONRA

Üstelik borçlanma yapmak isteyenler 31 Aralık gece yarısına kadar ister e-Devlet'ten ister SGK Müdürlükleri aracılığı ile başvuru yapabiliyor. Başvuru sırasında ödeme de gerekmiyor. Söz konusu ödemeler 2 ay sonra yapılıyor.

SON TARİH 31 ARALIK

Yani askerlik ya da doğum borçlanması yapmak isteyenler 31 Aralık 2024'e kadar başvuruda bulunurlarsa, ödemeleri 2024 yılı brüt asgari ücreti üzerinden hesaplanacak ve ödemeyi şubat ayına kadar yapabilecek. Başvuru 1 Ocak 2025'ten sonra olursa ödemeleri 2025 yılı brüt asgari ücreti üzerinden hesaplanacak.