Piyasada sahte dolar alarmı! Para sayma makinesinden de geçiyor

Son dönemde piyasaya sürülen sahte 50 ve 100 dolarlar panik yarattı. Sahte dolarların gerçeğinden ayırt edilmesinin çok zor olduğu öğrenilirken, bu paraların yazılım güncellenmesi yapılmayan para sayma makinelerinden de geçtiği öğrenildi. Bir bankanın bazı şubelerinde de sahte dolarlarla dolandırıcılık vakaları yaşanınca, bankalar da teyakkuza geçti. Konuyla ilgili olarak Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankalara uyarı yazısı gönderdi. Bir banka da TBB'nin yazısı sonrası kendi personeline uyarı yazısı gönderirken, yazıda "Bir bankanın bazı şubelerinde dolandırıcılık vakası yaşandığı bilgisi alınmıştır. İlgili sahte banknotlar para sayma makinelerinden geçebilmekte olup, bankamızda halihazırda kullanılmakta olan para sayma makinelerinin bu kapsamda güncelleme çalışmaları devam etmektedir. Şubelerimizde fiziki 50 dolarlık banknot işlemlerinde daha dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması hususları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

MAKİNE VE MOR IŞIKTAN GEÇİYOR

Hürriyet'in haberine göre bazı bankacılık kaynakları, sahte 50 dolarların para sayma makinesi ve mor ışıktan geçtiğini belirtti. Ancak paraların bir banka çalışanının uzmanlığı sayesinde fark edildiği belirtildi.

"1,5 AYDIR PİYASADA"

Türkiye genelindeki döviz büroları tarafından kurulan STK olan Yetkili Müesseseler Derneği Başkanı Mustafa Ünver, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ortadoğu, Asya ve Balkan merkezli basılan sahte dolarlar İstanbul Kapalıçarşı üzerinden piyasaya sürülmeye çalışılıyor. Anadolu'da da vardır muhakkak ama ağırlıklı olarak Kapalıçarşı'da. Bu durum aşağı yukarı 1-1.5 aydır var. Ancak piyasa yeni duymaya başladı." dedi.

Ünver, yapılan sahte dolarların gerçeğinden ayırt edilmesinin çok zor olduğunu ifade ederken, "Bu kez basılanlar daha kaliteli. Doların ortasındaki mavi şeridin orijinaline çok yakın yapıldığını gördük. Eğer para sayma makinesinin yazılım güncellemesi yapılmadıysa, makine algılamıyor sahte olduğunu. Dolayısıyla işin uzmanı olmayanlar çok rahat kandırılabilir." dedi.

Uzmanlar sahte dolar ile gerçeği arasındaki temel farkları açıkladı (AA)

SAHTE DOLAR NASIL ANLAŞILIR?

Emniyet Genel Müdürlüğünde yer alan bilgiye göre 50 doların ön yüzünde bulunan portrenin etrafındaki üç sıradan oluşan çerçeve çizgilerin son sırasında 'The United States Of America' ibaresi mikro şekilde yazılı. 2004 baskısında ise banknotun ön yüzünde bulunan ABD Merkez Bankası mührünün sağında ve sol üstündeki iki adet yıldızda, tekrarlanarak yazılı "USA 50", "USA FIFTY" ibareleri var. Bunun yanı sıra portedeki şahsın gömleğinin sol yakası üzerinde 'The United States of America' ibareleri mikro şekilde yazıyor.

MÜREKKEP RENK DEĞİŞTİRİYOR

EGM'de yer alan diğer bilgilere göre ise 50 dolarlık banknotların ön yüzünde bulunan "50" rakamına dik bakıldığında yeşil, açılı bakıldığında siyah renkte görüntü veriyor. 2004'teki baskıda ise "50" sayısı banknot yukarıya ve aşağıya doğru eğildiğinde bakır renginden yeşile dönüşmesiyle biliniyor.

EMNİYET ŞERİDİ

Doların gerçek olduğunu anlamak için en garantili yöntemin, paranın ipi içerisindeki yazıyı kontrol etmek olduğu ifade ediliyor. Doları ışığa tutup, güvenlik şeridine bakıp; bu şeritte USA ve banknot tutarı yazıyor mu bakılmalı. Örneğin, 100 dolarlık bir banknotta "USA HUNDRED" yazısını paranın iki tarafında da görmek gerekiyor.

YENİ BASILDIYSA KOKUSU AĞIR OLUR

Çoğuna göre bu yöntem faydalı olmasa da bazı uzmanlar sahte doların kokusundan ayırt edilebildiğini söylüyor. Sahte ya da gerçek olsun, her yeni basılan paranın kokusunun ağır olduğu; ancak bu kimyasal kokusundan yola çıkılarak yeni basımın gerçek mi sahte mi olduğundan şüphelenebileceği üzerinde duruluyor.