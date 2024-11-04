İşte memur ve memur emeklisinin ocak maaşları! Ekim ayı enflasyonu sonrası hesaplandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE'de ekimde bir önceki aya oranla yüzde 2,88, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 39,77, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,58 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,02 artış gerçekleşti.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE OLACAK?

Rakamların belli olmasının ardından memurların ve emeklilerin gözü Ocak zammına çevrildi. Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre 2025'in ilk ayında memurlara ve memur emeklilerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.

4 AYLIK ORAN BELLİ OLDU

Bu artış merakla beklenirken, burada belirleyici olacak enflasyon verilerinden biri daha belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23, Ağustos ayı enflasyonunu yüzde 2.47, Eylül enflasyonunu yüzde 2.97 olarak açıklamıştı. Ekim ayı enflasyonu da yüzde 2,88 çıktı. Buna göre Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.06 oldu.

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FARK OLACAK MI?

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak'ta enflasyon farkı alması için 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 10'u aşması gerekiyor. Bugün açıklanan TÜİK verileri memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağını ortaya koydu.

Memurlar ve memur emeklilerine 4 ayda yüzde 1.87 enflasyon farkı oluştu. Böylece yüzde 6'lık Ocak zammı şimdiden yüzde 7.99'a ulaştı. Bu oran kalan 2 aylık enflasyon verisine göre daha da artacak. En düşük memur maaşı 39 bin 205 lira seviyesinde bulunurken, bu maaş şu ana kadar oluşan oranla 42 bin 338 liraya ulaşacak. En düşük memur emeklisi aylığı da 17 bin 588 liradan yüzde 7.99 artışla 18 bin 993 liraya yükselecek.

OVP'DE NE ÇIKMIŞTI?

Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak açıklandı. Bu tahmin gerçekleşirse, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek. Memurlar ve memur emeklileri bu orana göre yüzde 3.13 enflasyon farkıyla yüzde 9.31 zam alabilecek. En düşük maaş memurlarda 42 bin 855, memur emeklilerinde 19 bin 225 lirayı bulacak.

ANKETLER NE GÖSTERİYOR?

Anketlerde ise 2024 yılı enflasyonu tahminleri yüzde 43.5-yüzde 45.21 aralığında bulunuyor. 2024 enflasyonu yüzde 43.5 çıkarsa, ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 15.04 seviyesinde olacak. Bu durumda memurlar ve memur emeklileri yüzde 4.58 enflasyon farkıyla yüzde 10.86 zam alabilecek.

2024 enflasyonu yüzde 45.21 çıkarsa da ikinci yarıdaki enflasyon yüzde 16.42 olacak. Bu durumda memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 5.84'e ulaşacak. Zam oranı da farkla birlikte yüzde 12.19'u bulacak. Bu oranlara göre en düşük maaş memurlarda 43 bin, memur emeklilerinde 19 bin lira seviyesinde olacak.

Arşiv (AA)

İŞTE MESLEKLERE GÖRE MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (Üni. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 59.467

Yüzde 7.99 zamlı: 64.218,41

Memur (Üni. mez.) 9/1

Mevcut maaş: 40.817

Yüzde 7.99 zamlı: 44.078,28

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 52.568

Yüzde 7.99 zamlı: 56.768,18

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 47.433

Yüzde 7.99 zamlı: 51.222,90

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 58.338

Yüzde 7.99 zamlı: 62.999,21

Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 52.816

Yüzde 7.99 zamlı: 57.036,00

Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 97.836

Yüzde 7.99 zamlı: 105.653,10

Hemşire- (Üni. mez.) 5/1

Mevcut maaş: 47.909

Yüzde 7.99 zamlı: 51.736,93

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 60.663

Yüzde 7.99 zamlı: 65.509,97

Teknisyen (Lise mez.) 11/1

Mevcut maaş: 42.313

Yüzde 7.99 zamlı: 45.693,81

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 86.378

Yüzde 7.99 zamlı: 93.279,60

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 57.243

Yüzde 7.99 zamlı: 61.816,72

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 49.582

Yüzde 7.99 zamlı: 53.543,60

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 57.028

Yüzde 7.99 zamlı: 61.584,54

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

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MEMUR EMEKLİLERİ

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 63.947,22

Yüzde 7.99 zamlı: 69.056,60

Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 56.597,38

Yüzde 7.99 zamlı: 61.119,51

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 7.99 zamlı: 28.479,34

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 21.479,71

Yüzde 7.99 zamlı: 23.195,94

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 7.99 zamlı: 28.479,34

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 37.165,47

Yüzde 7.99 zamlı: 40.134,99

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 27.046,63

Yüzde 7.99 zamlı: 29.207,66

Polis memuru (1/4)

Mevcut maaş: 26.594,78

Yüzde 7.99 zamlı: 28.719,70

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 7.99 zamlı: 28.479,34

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 7.99 zamlı: 28.479,34

Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 18.933,32

Yüzde 7.99 zamlı: 20.446,09

Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 46.131,31

Yüzde 7.99 zamlı: 49.817,20

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 50.482,90

Yüzde 7.99 zamlı: 54.516,48

İmam-hatip

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 7.99 zamlı: 28.479,34

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 26.372,20

Yüzde 7.99 zamlı: 28.479,34