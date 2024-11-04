Enflasyonda 5 aydır kesintisiz düşüş! TÜİK ekim ayı verilerini açıkladı

Enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,88 olurken yıllık bazda yüzde 48,58'e geriledi.

TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %48,58, AYLIK %2,88 ARTTI



TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,02 olarak gerçekleşti

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ekim 2024

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %93,66 ile eğitim oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ekim 2024

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-0,54 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %14,32 ile giyim ve ayakkabı oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ekim 2024

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla, 26 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %47,10, aylık %2,69 oldu



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %40,12, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,10 ve on iki aylık ortalamalara göre %62,65 olarak gerçekleşti.

EKİMDE FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜN "TAZE SEBZE"

Tüketici fiyatları bazında ekimde aylık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 24,98 ile taze sebzelerde (patates hariç), en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,06 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünlerde görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması (COICOP) 5'li seviyede tüm temel başlıklarını ve listedeki ürünlerin aylık fiyat değişimlerini içeren tablo yayımladı.

Buna göre, geçen ay aylık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 24,98 ile taze sebzelerde (patates hariç) görüldü. Bu grubu yüzde 20,2 ile kadın giyim, yüzde 17,31 ile çocuk giyim izledi.

Ekimde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14,14 ile erkek giyim, yüzde 12,79 ile taze meyveler, yüzde 10,97 ile ilaçlar yer aldı.

Geçen ay aylık bazda en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,06 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünlerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 13,9 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı, yüzde 8,25 ile kara yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı ve yüzde 6,13 ile dizel otomobiller (sıfır kilometre) takip etti.

Taze sebzeler (patates hariç) 24,98 Kadın giyim 20,2 Çocuk giyim 17,31 Erkek giyim 14,14 Taze meyveler 12,79 İlaçlar 10,97 Kadın ayakkabısı 10,77 Çocuk ve bebek ayakkabısı 10,14 Çay ve bitki çayları 9,15 Mobil telefon, ekipman ve aksesuarları 8,86

Ekimde fiyatı en fazla düşen veya en az artış gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Çeşitli küçük aksesuarlar (pil, ampul vb.) -2,49 Otel, pansiyon vb. yerlerde konaklama hizmetleri -3,04 Konserve edilmiş veya işlenmiş balık -3,82 Kahvaltılık tahıl ürünleri -4,1 Patates -4,56 Bebek giyim -4,73 Dizel otomobiller (sıfır km) -6,13 Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı -8,25 Hava yolu ile yolcu taşımacılığı -13,9 Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler -19,06

"5 AYDA YÜZDE 26,9 DÜŞÜŞ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekim ayı enflasyon oranı ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu. Temel mallarda yıllık fiyat artışı yüzde 28,5, ataletin yüksek olduğu hizmetlerde ise yüzde 69,8 gerçekleşti. Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubunda yıllık artışlar enflasyondaki düşüşü sınırlandırıyor. Katılıkların giderilmesi zaman alıyor ancak bu konudaki gelişmeler olumlu. Ekimde 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilemesi hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Ekim 2024 enflasyonu değerlendirmesi (X)