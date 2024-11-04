Emekliye 4 aylık enflasyon zammı! Ocak zammına son 2 veri

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ocak ayının yaklaşmasıyla beraber gözünü maaşlara yapılacak zam oranına çevirdi. 2024'ün Temmuz-Aralık dönemi enflasyon oranı emeklilerin maaş zammını belirleyecek. Ortaya çıkacak oran SSK ve Bağ-Kur'lunun kök aylığına yansıyacak.

TÜİK EKİM ENFLASYONUNU AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim 2024 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'in açıkladığı veriye göre ekimde enflasyon aylık bazda yüzde 2,88 artış gösterirken, yıllık bazda artış ise yüzde 48,58 oldu. Buna göre Temmuz-Ekim dönemi arası 4 aylık enflasyon oranı yüzde 12,06 olmuş oldu.

EMEKLİNİN OCAK ZAMMI NETLEŞİYOR

Temmuz-Ekim arası 4 aylık enflasyon oranının yüzde 12,06 olmasıyla birlikte emekliye bu oranda zam farklı oluşmuş oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammının belli olması için geriye sadece kasım ve aralık ayı enflasyon verileri kaldı.

6 AYLIK ZAM TAHMİNİ NE KADAR?

AA Finans'ın enflasyon beklenti anketine göre ekonomistler 2024 yılı enflasyonunun yüzde 44,23 olmasını bekliyor. Bu tahmine göre emekliye yılın ikinci 6 ayında yüzde 15,63 oranında enflasyon zammı ön görülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

12 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığının da ocak ayında artması bekleniyor. Uzmanlar en düşük emekli maaşının 14 bin ila 15 bin TL arasında olacağını öngörüyor. Yani ocak zammı ile birlikte kök aylığı bu tutarların altında kalanların maaşları en düşük emekli maaşına tamamlanacak.

İŞTE 4 AYLIK ENFLASYON ORANINA GÖRE EMEKLİNİN ZAMLI MAAŞ HESAPLAMASI

Mevcut Tutar (TL) %12,06 Zamlı Tutar (TL) 6 Aylık Tahmini Zam Oranı (%15,63) 12.500 14.007,50 14.453,75 13.000 14.568,00 15.030,90 13.500 15.128,50 15.608,05 14.000 15.689,00 16.185,20 14.500 16.249,50 16.762,35 15.000 16.810,00 17.339,50 15.500 17.370,50 17.916,65 16.000 17.931,00 18.493,80 16.500 18.491,50 19.070,95 17.000 19.052,00 19.648,10 17.500 19.612,50 20.225,25 18.000 20.173,00 20.802,40 18.500 20.733,50 21.379,55 19.000 21.294,00 21.956,70 19.500 21.854,50 22.533,85 20.000 22.415,00 23.111,00