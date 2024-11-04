Vergi ve harçlar yeni yılda ne kadar artacak?

Vergi ve harçlara yeni yılda gelecek artışı belirleyen yeniden değerleme oranı belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan üretici fiyat enflasyonu verilerine göre 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), ekimde yüzde 43,93 olarak hesaplandı. Böylece her yıl ekim sonunda oluşan bir yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi artış oranına göre belirlenen yeniden değerleme oranı da netleşmiş oldu.

2025'te pasaport, ehliyet, kimlik ücretleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi dilimleri, emlak vergisi, otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi birçok kalemde yeniden değerleme oranına göre artış öngörülüyor. Başkan Erdoğan'ın yasalara göre yeniden değerleme oranını yüzde 50 oranında artırma ya da azaltma yetkisi bulunuyor. Yeniden değerleme oranı 2024 yılında yüzde 58,46 olarak açıklanmıştı.

GELİR VERGİSİNDE İLK DİLİM DEĞİŞİYOR

Gelir vergisinde yüzde 15'lik kısma denk gelen ilk dilim, gelecek yıl için 110 bin liradan 158 bin liraya çıkacak.

En düşük pasaport harcının 2 bin 359 TL olması bekleniyor (A HABER ARŞİV)

EHLİYET ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

2024 2025 Ehliyet Harcı (A Sınıfı) 1.308 TL 1.882 TL Ehliyet Harcı (B Sınıfı) 3.945 TL 5.678 TL Vakıf Hizmet Bedeli 230 TL 331 TL Değerli Kağıt Bedeli 990 TL 1.425 TL

*Ayrıca ehliyet alınırken vakıf hizmet bedeli ile değerli kağıt bedeli de ödeniyor.

PASAPORT HARCI NE KADAR OLACAK?

2024 2025 6 Aylık Pasaport Harcı 1.639 TL 2.359 TL 1 Yıllık Pasaport Harcı 2.379 TL 3.424 TL 2 Yıllık Pasaport Harcı 3.912 TL 5.630 TL 3 Yıllık Pasaport Harcı 5.558 TL 7.999 TL 3 Yıl Üzeri Pasaport Harcı 7.833 TL 11.274 TL

*Pasaportta ayrıca 790 TL'lik damga vergisinin 1.137 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Alkollü araç kullanmanın cezasının 9 bin 267 liraya çıkması bekleniyor (A HABER ARŞİV)

2025'TE TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

2024 2025 Kırmızı Işıkta Geçme Cezası 1.506 TL 2.167 TL Hatalı Park Cezası 691 TL 994 TL Hız Sınırı Aşma (Yüzde 10 - 30) 1.506 TL 2.167 TL Hız Sınırı Aşma (Yüzde 50 ve Üzeri) 6.439 TL 9.267 TL Alkollü Araç Kullanma (En Düşük) 6.439 TL 9.267 TL Araç Kullanırken Telefonla Konuşma 1.510 TL 2.173 TL

CEP TELEFONU KAYIT HARCI NE KADAR OLACAK?

2024 2025 Cep Telefonu IMEI Kayıt Ücreti 31.692 TL 45.614 TL

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLACAK?

2024 2025 Yurt Dışı Çıkış Harcı 500 TL 720 TL

2025 YILI EN DÜŞÜK MTV

2024 2025 En Düşük MTV 3.359 TL 4.834 TL