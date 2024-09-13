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Borsa günü yükselişle kapattı! Yüzde 1,73 değer kazandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 13.09.2024 18:51 Güncelleme: 13.09.2024 18:57
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Borsa günü yükselişle kapattı! Yüzde 1,73 değer kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,73 değer kazanarak 9.685,49 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,51 ile madencilik, tek kaybettiren yüzde 2,52 ile iletişim oldu.

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