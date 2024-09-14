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Sitelere sağlık odası! İstanbul'dan başlıyor: 20 günde kurulacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 07:05
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Sitelere sağlık odası! İstanbul’dan başlıyor: 20 günde kurulacak

Sağlık Bakanlığı olası salgınlara karşı tedbirlerini artırarak 150'den fazla bağımsız bölümü bulunan sitelere sağlık odası projesi başlıyor. İlk uygulama İstanbul’da olacak. 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nin bu alanlarda sunulması planlanıyor.

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