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Borsa günü yükselişle tamamladı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 01.08.2024 18:51
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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 değer kazanarak 10.798,09 puandan tamamladı.

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