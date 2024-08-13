Borsa günü yükselişle tamamladı

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ve İngiltere'de enflasyon ile Avro Bölgesi'nde büyümenin takip edileceğini belirten analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin Fed'in bundan sonraki politikaları hakkında daha fazla ipucu verebileceğini ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.