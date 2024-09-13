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Bakan Yumaklı duyurdu! Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara yatıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 18:29
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Bakan Yumaklı duyurdu! Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere müjdeli haberi duyurarak "Bu kapsamda, sertifikalı tohum kullanım desteği için 1 milyar 283 milyon 56 bin lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 86 milyon 959 bin lira, dane zeytin desteği için 14 milyon 867 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 4 milyon 912 bin lira ödeme gerçekleştiriliyor." dedi.

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