Rekor tazeledi! Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kazanarak 10.471,32 puandan tamamladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de hem tüketici hem de üretici enflasyonunun beklentilerin altında kalmasına rağmen karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 79,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 96,4 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,33 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,53 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,52 ile turizm oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de hem tüketici hem de üretici enflasyonunun beklentilerin altında kalmasına rağmen karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.
Haftaya Kurban Bayramı tatili nedeniyle pazartesi, salı ve çarşamba günü yurt içi piyasaların kapalı olacağını aktaran analistler, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı, Çin'de sanayi üretimi, perakende satışlar, Avro Bölgesi'nde enflasyon, tüketici güven endeksi, ABD'de sanayi üretimi, perakende satışlar, konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Japonya'da enflasyon ile ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıkacağını dile getirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.400 ve 10.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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