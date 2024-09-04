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Rekabet Kurulu'ndan önemli adım! Kartellere yapay zeka şoku

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 09:01 Güncelleme: 04.09.2024 09:12
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Rekabet Kurulu’ndan önemli adım! Kartellere yapay zeka şoku

Artan fiyatların en önemli sorumluların başında gelen piyasanın tekel firmalarıyla mücadele kapsamında yeni dönem başlıyor. Rekabet ihlali yapan şirketleri ihbar edenlere artık ödül de verilecek. Rekabet Kurulu Başkanı Küle açıklamasında "Tekel ve karteller toplumsal refah önündeki en büyük engel. Vatandaşlarımızın fiyat ve kalite rekabetinden yararlandığı yapıyı kuracağız." dedi.

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