03 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Deprem bölgesinde mucbir sebep hali uzatıldı

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 15:28
ABONE OL
Deprem bölgesinde mucbir sebep hali uzatıldı

Deprem bölgesindeki çalışma hayatını ve ekonomiyi güçlendirmek için devreye alınan mücbir sebep hali, 30 Kasım 2024 tarihine kadar uzatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31.08.2024 günü sonu itibarıyla sona eren mücbir sebep hali 30.11.2024 tarihine kadar uzatıldı." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör