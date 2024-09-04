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Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'dan enflasyon mesajı! OVP hedefi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 09:21 Güncelleme: 04.09.2024 09:24
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Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan’dan enflasyon mesajı! OVP hedefi

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, ekonomide uygulanan reçetenin meyvelerini vermeye başladığını söyledi. Karahan, dezenflasyon sürecinde maliye politikasından gelecek "güçlü desteğin" önemine vurgu yaparken, "Bu anlamda OVP de bu hafta bir yol haritası açıklayacak" dedi.

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