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Rekabet Kurulu'ndan o şirkete dev ceza! 2,3 milyon TL'lik fatura kesildi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 01.08.2024 18:41 Güncelleme: 01.08.2024 18:41
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Rekabet Kurulu’ndan o şirkete dev ceza! 2,3 milyon TL’lik fatura kesildi

Rekabet Kurumu, rekabet kanunlarına uygun davranılması ve markalar arasında haksız rekabet oluşmaması için çalışmalarını sürdürürken bu kez radara Erba Karavan takıldı. Soruşturmaya alınan Erba Karavan Sanayi ve Ticaret'e 2,3 milyon lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu, Erba Karavan Sanayi ve Ticaret'e dev para cezası kesildi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Erba Karavan Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurulu Erba Karavan firmasına 2,3 milyon lira ceza kesti.Rekabet Kurulu Erba Karavan firmasına 2,3 milyon lira ceza kesti.

2.2 MİLYON TL CEZA KESİLDİ!
Kurul, firma hakkında açılan soruşturmanın, yeniden satıcılarının satış fiyatını tespit ettiğine yönelik iddialar bakımından uzlaşma, bölge ve müşteri kısıtlaması iddiaları bakımından ise taahhütle sonlandırılmasına karar verdi.

Uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse 2 milyon 269 bin 283 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Erba Karavan Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ninRekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.Erba Karavan Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ninRekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Firma tarafından sunulan taahhüt metninin de tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabul edilmesi uygun bulundu.

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