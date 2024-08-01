Rekabet Kurulu’ndan o şirkete dev ceza! 2,3 milyon TL’lik fatura kesildi

Erba Karavan Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ninRekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Firma tarafından sunulan taahhüt metninin de tespit edilen rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle kabul edilmesi uygun bulundu.