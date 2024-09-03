03 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Rekabet Kurulu'ndan kozmetik alanındaki 3 firmaya soruşturma

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 12:57 Güncelleme: 03.09.2024 12:59
ABONE OL
Rekabet Kurulu’ndan kozmetik alanındaki 3 firmaya soruşturma

Rekabet Kurulu, kozmetik ve kişisel bakım alanında faaliyet gösteren 3 firma hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Forever Living Sağlık ve Güzellik Ürünleri Dağıtım Ltd. Şti., Herbalife International Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. ve Homm Bitkisel Ürünler Pazarlama AŞ isimli şirketlerin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmedikleri incelenecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör