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Rekabet Kurulu affetmedi! 130 milyon TL ceza

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.08.2024 11:16
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Rekabet Kurulu affetmedi! 130 milyon TL ceza

Rekabet Kurulu, Tetra Pak Paketleme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Tetra Laval Holding & Finance SA (TLHF) isimli şirketlere para cezası verdi. Yapılan araştırma sonucunda söz konusu şirketlere 130,9 milyon lira idari para cezası kesildi.

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