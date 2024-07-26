Kamuda tasarruf tedbirleri | Yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı! Birden fazla maaş uygulamasına son

KAMU GÖREVLİLERİNE YENİ MAAŞ DÜZENLEMESİ

Düzenlemeyle, her statüdeki kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak. O maaş en yüksek devlet memuru maaşını yani 98 bin lirayı geçemeyecek.