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Kamuda tasarruf tedbirleri | Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı! Birden fazla maaş uygulamasına son

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 09:37 Güncelleme: 26.07.2024 09:44
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Kamuda tasarruf tedbirleri | Yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı! Birden fazla maaş uygulamasına son

Hükümetin kamuda tasarrufu sağlamak için hazırladığı "birden fazla maaşa son veren" yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; kamu çalışanlarına yaptıkları görev için yalnızca 1 maaş verilecek.

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeler 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

KAMU GÖREVLİLERİNE YENİ MAAŞ DÜZENLEMESİ

Düzenlemeyle, her statüdeki kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak. O maaş en yüksek devlet memuru maaşını yani 98 bin lirayı geçemeyecek.

Tedbirlere uymayan kamu görevlilerine maaş kesintisi ya da işten çıkarma gibi pek çok idari ceza verilebilecek. Kamuda ihtiyaç fazlası olan araçların satışı gerçekleştirilecek.

Sokak ve caddelerin aydınlatma giderlerinde belediye ve il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılan kesinti oranı yüzde 20'den, yüzde 30'a çıkarılacak.

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