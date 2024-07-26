Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'de! İşte yeni doğalgaz gemisinin ilk görüntüleri
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'e özel açıklamalarda bulundu. Yeni doğalgaz gemisi ile ilgili Bakan Bayraktar, “Yeni gemi önümüzdeki hafta başı geliyor.” dedi.
Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı. Yeni doğalgaz gemisinin ilk görüntüleri A Haber'de ekrana gelirken Bakan Bayraktar, "Önümüzdeki hafta başı geliyor." dedi. Yeni keşiflerle ilgili de bilgi veren Bakan Bayraktar, "Rize açığında yeni lokasyon keşfettik. Yeni keşiflerimiz ve yeni sondajlarımız olacak." ifadelerini kullandı.
Bayraktar, "2 milyon varil doğalgaz ve petrol ihtiyacımız var. İhtiyacımızın 8'de 1'ini üretiyoruz. Önce Karadeniz ve Akdeniz gazı devreye alınacak. Karadeniz ve Akdeniz sonrası hedef Ege'dir." sözlerini kullandı.
YENİ GEMİ MÜJDESİ
Bakan Bayraktar'ın A Haber'e özel açıklamaları:
Yeni gemimiz ya da yüzer üretim platformumuz önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye doğru yola çıkıyor. Bu gemi esas itibarıyla bizim doğalgazda Karadeniz Gaz Sahası'ndaki üretimimizi artırmak için planlamalarımızın içinde yer alan bir ünitedir. Açıkçası şu anda hem petrolde hem doğalgazda önceliğimiz mevcut bulduğumuz sahalarda gerek Gabar'da gerek Sakarya Gaz Sahası'nda üretimi en hızlı şekilde arttırmak. Bununla alakalı Sakarya'da şu anda günlük 5,5 milyon metreküp olan ve yaklaşık 2,4 milyon haneye yetecek kadar gazı ürettiğimiz mevcut sahada üretimi her geçen gün arttırmak. İlk fazda 2025 yılının ilk çeyreği için 10 milyon metreküplük bir üretim hedefi var. Yeni platformla bunu 20 milyon metreküpe çıkarmış olacağız.
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