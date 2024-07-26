Sektörleri sıcak çarptı! Turizmden sanayiye tarımsal üretimden inşaata olumsuz etkiledi
Ülke genelinde etkili olan aşırı sıcaklar, ekonomik faaliyetleri de olumsuz etkiledi. Ürünler tarlada yandı, inşaat işçileri çalışamadı, otellerin açık alanları boş kaldı. Enerji kullanımı zirveye çıktı.
Türkiye'yi yaklaşık 20 gündür etkisi altına alan aşırı sıcaklar, bir yandan hayatı zorlaştırırken bir yandan da birçok sektörü olumsuz etkiledi. Yüksek sıcaklar nedeniyle turizmden, açık hava etkinliklerine, sanayiden tarımsal üretime ve hatta inşaata kadar birçok sektörde ciddi ekonomik kayıplar yaşanıyor.
Özellikle su kaynakları zarar gören ve enerji maliyetleri artan tarım sektörünü sıcak çarptı. Sıcakların tarım ürünlerindeki olumsuz etkileri sebebiyle, ciddi verimlilik düşüşü ve fiyat artışları gözlemleniyor. Hatta pazarlarda bazı ürünler bulunamıyor. Özellikle aşırı sicaklar nedeniyle tarlada yanan roka kara borsaya düştü.
ENERJİ MALİYETLERİ ZİRVE YAPTI
Sabah Gazetesi'nden Metin Can'ın haberine göre Yüksek sıcaklar enerji talebini zirveye çıkardı. Enerji tüketimi ve soğutma ihtiyacındaki artış zincir marketlerin yanı sıra kafe ve restoranların enerji maliyetlerini önemli oranda artırdı. 24 saate varan klima kullanımları elektrik faturalarının artmasına neden oldu. Yüksek sıcaklardan etkilenen bir diğer sektör ise lojistik oldu. Hayatı olumsuz etkileyen sıcaklar nakliye süreçlerinde gecikmelere ve ekipman arızalarına yol açtı. Yerli ve yabancı turistlerin dış mekan aktivitelerine olan ilgisinin azalması nedeniyle rezervasyon iptallerinin yaşanması turizm sektörünü olumsuz etkiledi. Ayrıca, otellerin ve konaklama tesislerinin enerji tüketimi de katlandı. İnşaat sektöründe ise yüksek sıcaklık, betonun kuruma sürecini etkilediği için süreçlerde ertemeler yaşandı. Ayrıca, inşaat işçileri yüksek sıcaklar nedeniyle bazı günler çalışamadı.
TARIM SEKTÖRÜ ALARMDA
Çiftçiler bu yıl hem aşırı sıcak hava dalgaları hem de azalan yağışlar nedeniyle kuraklıkla mücadele ediyor. Ege Bölgesi'nin pamuk üretim olan Söke Ovası'nda su ve kuraklık sıkıntısı çekilirken, Marmara ve Trakya'da da ayçiçekleri, çiçek açma döneminde susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Adana'da haziran ayından itibaren 40 dereceyi aşan sıcaklar nedeniyle karpuz ve kavunu yanan çiftçi, şimdi de mısırda sorunlar yaşıyor. Zeytinin üretim merkezlerinden Manisa'da aşırı sıcak ve kuraklık rekoltenin düşmesinden endişe edilirken, Denizli'de de arpa, buğday ve çavdarda zarar beklentisi var.
ZEYTİN DE ZARAR GÖRDÜ
Manisa Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa da sıcaklıkların zeytine etkisini şöyle anlattı: "Beklentimiz yüksekti ama aşırı sıcaklıkların gelmesiyle bu ihtimal düştü. Bu sene 400 bin ton zeytin hasadı bekliyorduk. Şu an 300 bin ton ürün almayı umuyoruz. Su sıkıntımız yoktu ama son yıllarda sıcaklıkların artmasıyla suyumuz azaldı. Kışın ve bahar aylarında yağan yağışları elimizde tutmamız lazımdı. Ağustos ayında su konusunda daha da zorlanacağız."
TURİST OTELDEN ÇIKMIYOR SAHİL VE ŞEHİRLER BOŞ KALDI
Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi turizm sektörünü de etkilemeye başladı. Aşırı sıcaklar nedeniyle otelden dışarı çıkmayan ve harcama yapmayan turistler, enerji maliyetlerinin de artmasına yol açıyor. Bu da restoranlar, mağazalar ve turistik aktiviteler gibi hizmet sektörlerinde gelir kaybına neden oluyor. Ayrıca, aşırı sıcaklar, otellerin enerji maliyetlerini de artırıyor. Klima sistemlerinin yoğun kullanımı, enerji tüketimini ve dolayısıyla enerji maliyetlerini yükseltiyor. Bu durum, otel işletmelerinin kârlılığını olumsuz etkiliyor. Türkiye'de geçmiş senelere oranla yaşanan aşırı hava sıcaklıkları sonrası, vatandaşlar zor günler yaşarken, bu süreçte en çok zorluk yaşayanlar dışarıda çalışmak zorunda kalanlar oldu. Özellikle öğle saatlerinde 45 derecelere ulaşan sıcaklıklarda çalışmak zorunda olan inşaat işçileri sıcaklıklardan olumsuz etkileniyor. Ege, Aldeniz ve Güneydoğu'da birçok inşaata çalışmalar ara verildi. Tarımsal ürün hasadı ise akşam saatlerine kaydırıldı.
SAĞLIKTA YOĞUNLUK VAR
Aşırı sıcaklıklar, sağlık sorunlarını tetikliyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan kişiler, sıcak çarpması ve susuz kalma riski altında. Sağlık hizmetleri üzerindeki baskı da artmış durumda. Hastaneler sıcak çarpması vakaları ile doldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray'dan duraksız transfer bombardımanı! Orta sahaya yıldız ismi getiriyor
- ZAMLI İETT ücretleri 2024 | İstanbul'da toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Öğrenci, abonman akbili zamlı fiyatları: Taksi, otobüs, metro, metrobüs, tramvay...
- KPSS ÖABT sınav giriş belgesi alma ekranı | 2024 KPSS ÖABT sınav yerleri belli oldu mu? ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta?
- DABİS 2024 YKS TERCİH DESTEK EKRANI | DABİS ÜNİVERİ nedir, nasıl kullanılır? Üniversite tercihlerinde nasıl destek alınır?
- YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM 2024 YKS yerleştirme sonuçlarının tarihi belli oldu mu?
- BİM kataloğunu gören şimdiden sıra oldu! Benzinli ATV, Kule tipi vantilatör, Pipetli termos, Valiz organizer set...
- YKS 139 145 150 155 165 170 175 180 puanla nereye girebilirim? 2024 YKS AYT TYT 2, 4 yıllık üniversiteler ve bölümleri...
- YKS tercihlerinde sıralama mı puan mı önemli? 2024 YKS yerleştirme hangi puana göre yapılacak? Kaç tercihte bulunulabilir?
- Üniversite tercihi yapıp yerleşmeyince OBP düşer mi? 2024 YKS'de OBP ile alan üniversiteler neler?
- YKS TERCİH EKRANI 2024 | ÖSYM YKS Tercih Kılavuzu tamamı PDF İNDİR! Üniversite tercihleri başladı mı, nereden, nasıl yapılır?
- HEMŞİRELİK, EBELİK PUANI VE SIRALAMASI | 2024 YKS Eczacılık ve Veteriner Hekimlik BAŞARI sıralaması nedir? 2-4 yıllık Sağlık bölümleri...
- Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban puanı ve sıralaması | 2024 YKS Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi...