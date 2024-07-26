Sektörleri sıcak çarptı! Turizmden sanayiye tarımsal üretimden inşaata olumsuz etkiledi

TARIM SEKTÖRÜ ALARMDA

Çiftçiler bu yıl hem aşırı sıcak hava dalgaları hem de azalan yağışlar nedeniyle kuraklıkla mücadele ediyor. Ege Bölgesi'nin pamuk üretim olan Söke Ovası'nda su ve kuraklık sıkıntısı çekilirken, Marmara ve Trakya'da da ayçiçekleri, çiçek açma döneminde susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Adana'da haziran ayından itibaren 40 dereceyi aşan sıcaklar nedeniyle karpuz ve kavunu yanan çiftçi, şimdi de mısırda sorunlar yaşıyor. Zeytinin üretim merkezlerinden Manisa'da aşırı sıcak ve kuraklık rekoltenin düşmesinden endişe edilirken, Denizli'de de arpa, buğday ve çavdarda zarar beklentisi var.

ZEYTİN DE ZARAR GÖRDÜ

Manisa Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa da sıcaklıkların zeytine etkisini şöyle anlattı: "Beklentimiz yüksekti ama aşırı sıcaklıkların gelmesiyle bu ihtimal düştü. Bu sene 400 bin ton zeytin hasadı bekliyorduk. Şu an 300 bin ton ürün almayı umuyoruz. Su sıkıntımız yoktu ama son yıllarda sıcaklıkların artmasıyla suyumuz azaldı. Kışın ve bahar aylarında yağan yağışları elimizde tutmamız lazımdı. Ağustos ayında su konusunda daha da zorlanacağız."