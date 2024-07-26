11 üniversitenin rektörü değişti! Resmi Gazete’de yayımlandı

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de birçok üniversiteye yeni isimler atandı.

Yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Üniversitelerarası Kuru tarafından seçilen Prof. Dr. Metin Topcuoğlu atanırken, 11 üniversiteye ise rektör ataması yapıldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeniden mevcut rektör Prof.Dr.Semih Aktekin atandı.

Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'ncü maddeleri gereğince yapıldığı kaydedildi.

Yeni rektör atamaları şu şekilde: