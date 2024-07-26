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11 üniversitenin rektörü değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı

ahaber.com.tr
Giriş: 26.07.2024 02:02
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11 üniversitenin rektörü değişti! Resmi Gazete’de yayımlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan kararla çok sayıda üniversitenin rektörü değişti. Yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Metin Topcuoğlu atanırken, 11 üniversiteye ise rektör ataması yapıldı. İşte detaylar...

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de birçok üniversiteye yeni isimler atandı.

Yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Üniversitelerarası Kuru tarafından seçilen Prof. Dr. Metin Topcuoğlu atanırken, 11 üniversiteye ise rektör ataması yapıldı.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fuat Erdal, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeniden mevcut rektör Prof.Dr.Semih Aktekin atandı.

Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'ncü maddeleri gereğince yapıldığı kaydedildi.

Yeni rektör atamaları şu şekilde:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversitenin rektörlük görevine yeni isimler getirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversitenin rektörlük görevine yeni isimler getirildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversitenin rektörlük görevine yeni isimler getirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversitenin rektörlük görevine yeni isimler getirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversitenin rektörlük görevine yeni isimler getirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversitenin rektörlük görevine yeni isimler getirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversitenin rektörlük görevine yeni isimler getirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversitenin rektörlük görevine yeni isimler getirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversitenin rektörlük görevine yeni isimler getirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversitenin rektörlük görevine yeni isimler getirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversitenin rektörlük görevine yeni isimler getirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversitenin rektörlük görevine yeni isimler getirildi.

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