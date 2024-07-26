Başkan Erdoğan imzaladı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il müdürlüklerine yapılan yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarında 22 ilin müdürlüğüne yeni atamalar gerçekleştirildi.