Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi resmileşti! İşte kapsama giren araçlar ve yeni fiyatlar
Son dakika haberine göre Kamuda tasarrufun artırılması amacıyla hazırlanan yasa düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle birlikte şarj edilebilen 70 kilometrenin üzerinde menzile sahip hibrit araçlara ÖTV indirimi yapıldı. İşte kapsama giren araçlar ve yeni fiyatlar...
Uzun zamandır şarj edilebilir hibrit araçlara gelmesi beklenen Özel Tüketim Vergisi indirimi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karbondioksit emisyonu 25 gramın altında olup, elektrikli menzili 70 km ve üzerinde olan şarj edilebilir hibrit araçların ÖTV oranları yüzde 30 ile yüzde 70 arasında değişecek.
Buna göre;
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL'yi aşmayanlar yüzde 30 ÖTV,
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1.350.000TL'yi aşanlar yüzde 60 ÖTV,
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 1800 cm3'ü geçmeyenlerden ÖTV matrahı 1.350.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 70 ÖTV uygulanacak.
Yapılan yeni düzenleme bugünden itibaren geçerli olacak.
MARKALARDAN FİYAT GÜNCELLEMELERİ BEKLENİYOR
Şartları sağlayan otomobil distribütörlerinin bugünden itibaren fiyatları güncellemesi ve yeni fiyatlarla satışlara başlaması bekleniyor.
HANGİ OTOMOBİLLER BU KAPSAMA GİRİYOR?
Tüm Plug-in Hybrid araçlar şartları karşılamıyor. BYD Seal U DM-i yüzde 30 ÖTV, BMW X1 xDrive30e, DS-9 OPERA E-TENSE 250 modelleri ise yüzde 60 ÖTV dilimine tabi olacak. Bu araçların eski ÖTV oranları yüzde 80'di.
FİYATLAR NE KADAR DÜŞECEK?
BYD Seal U DM-i'nin liste fiyatı belli olmadığı için hesaplama yapılamasa da en çok indirimi BYD'nin alacağı belli oluyor. Türkiye'ye dev yatırımı duyuran BYD'nin ilan sitelerinde sıfır kilometre olanlarının 2 milyon 150 bin liradan satışa çıkıyor. Bayilerin de bu fiyatı vereceği örneğiyle yola çıkılırsa yeni fiyatının 1 milyon 320 bin lira civarlarında gerçekleşmesi bekleniyor. (Not: Örnekleme ile hesaplanmıştır. Net fiyat açıklandığında belli olacaktır.)
Buna göre BMW X1 xDrive30e'nin fiyatının 4 milyon 87 bin liradan 3 milyon 632 bin 887 lira seviyelerine gerilemesi bekleniyor.
DS 9 OPÉRA E-TENSE 250'nin 4 milyon 478 bin 100 lira olan fiyatının yeni düzenlemeyle 3 milyon 980 bin 532 liraya düşmesi bekleniyor.
(Fiyatlar otomobil distribütörlerinin açıklayacağı şekilde geçerli olacaktır.)
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