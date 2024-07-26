Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi resmileşti! İşte kapsama giren araçlar ve yeni fiyatlar

Buna göre BMW X1 xDrive30e'nin fiyatının 4 milyon 87 bin liradan 3 milyon 632 bin 887 lira seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

DS 9 OPÉRA E-TENSE 250'nin 4 milyon 478 bin 100 lira olan fiyatının yeni düzenlemeyle 3 milyon 980 bin 532 liraya düşmesi bekleniyor.

(Fiyatlar otomobil distribütörlerinin açıklayacağı şekilde geçerli olacaktır.)