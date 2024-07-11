Son dakika emekliye ek zam | Kritik toplantı bugün | Milyonların gözü o saate döndü! İşte formüller

Emekliye zam düzenlemesi kısa süre içinde açıklanacak. Ocak-Haziran döneminde 10 bin TL olarak uygulanan SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı yeniden artacak. Düzenlemeden 3,5 milyon vatandaş doğrudan faydalanacak. Kök maaş zammı sonrası maaşı 10 bin TL'de sabit kalan yaklaşık 2 milyon vatandaş da düzenleme sonrası zam almış olacak.

EMEKLİYE ZAM TOPLANTISI İÇİN NEFESLER TUTULDU

Hükümet ve AK Parti kurmayları emekliye zam düzenlemesi için toplantı gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emekliye zam düzenlemesi için bir araya geliyor.

Toplantının bugün saat 15:30'ta Beştepe'te yapılması bekleniyor. Yeni düzenleme kısa sürede açıklanarak kamuoyu ile paylaşılabilir.