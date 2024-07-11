Son dakika emekliye ek zam | Kritik toplantı bugün | Milyonların gözü o saate döndü! İşte formüller
Emekli maaşına yapılması planlanan zam ile ilgili olarak bugün saat 15.30'da Külliye'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın bir toplantı yapacak. Hangi formüller masada? A Haber muhabiri Murat Sekban detayları aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Emekliye zam düzenlemesi kısa süre içinde açıklanacak. Ocak-Haziran döneminde 10 bin TL olarak uygulanan SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı yeniden artacak. Düzenlemeden 3,5 milyon vatandaş doğrudan faydalanacak. Kök maaş zammı sonrası maaşı 10 bin TL'de sabit kalan yaklaşık 2 milyon vatandaş da düzenleme sonrası zam almış olacak.
EMEKLİYE ZAM TOPLANTISI İÇİN NEFESLER TUTULDU
Hükümet ve AK Parti kurmayları emekliye zam düzenlemesi için toplantı gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emekliye zam düzenlemesi için bir araya geliyor.
Toplantının bugün saat 15:30'ta Beştepe'te yapılması bekleniyor. Yeni düzenleme kısa sürede açıklanarak kamuoyu ile paylaşılabilir.
EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI YÜZDE 24,73
Türkiye'de 16 milyon emekli bulunuyor. Emekliler her yıl 6 ayda bir olmak üzere zam alıyor. Ocak döneminde yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25 zam alan emekliler temmuz döneminde 6 aylık enflasyon rakamları kadar yüzde 24,73 zam aldı.
Memur emeklisi ise yüzde 8,46'lık enflasyon farkına ilaveten yüzde 10 toplu sözleşme zammı aldı. Rakamlar beraber değerlendirildiğinde memur ve memur emeklisi yüzde 19,31 zam almış oldu.
1,8 MİLYON EMEKLİNİN MAAŞI 10 BİN TL'DE KALDI: AK PARTİ ÇALIŞMA BAŞLATTI
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise kök maaş ve taban maaş uygulaması var. Artışlar kök maaşlara yapılıyor. Böylece kök maaşlar taban maaşın altında kalırsa hazine desteği ile tamamlanıyor. Şu anda uygulanan taban maaş Ocak'ta yapılan artışla birlikte 10 bin lira olarak uygulanıyor.
TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile 6 aylık enflasyon kesinleşti. Bu rakam doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli zammı oldu. Ancak bu zam doğrudan kök maaşlara uygulandığından kök maaşı 8 bin 20 TL'nin altında olan emeklilerin emekli maaşı 10 bin TL'de kaldı. Bu durumda 1,8 milyon emeklinin olduğu ifade ediliyor.
Yapılacak düzenleme 10 bin TL'nin bir miktar üzerinde maaş alan emeklileri de ilgilendirdiğinden 3,5 milyon vatandaşın gelirini artıracak.
AK PARTİ EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ İÇİN HAREKETE GEÇİYOR
AK Parti kurmayları en düşük emekli maaşı için konuyu MKYK'ya taşıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordineli olarak çalışma gerçekleştiriyor.
Bütçe çalışmaları sonrası yeni rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın onayı sonrası düzenleme Meclis'e gönderilecek.alışmada neler ele alınacak:
- Kaç milyon emekli taban maaş alıyor?
- Yüzde 24,73'lük zam sonrası kaç emeklinin maaşı 10 bin TL'de kalıyor?
- Bütçe hesabı
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? MASADA 3 RAKAM VAR...
En düşük emekli maaşı için masada 3 rakam var.
1 FORMÜL: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı masadaki ilk seçenecek 12 bin TL formülü olarak dikkat çekiyor. Eğer bu formül kabul görürse bütçeye aylık maliyet 5 milyar TL olacak.
2. FORMÜL: 6 aylık enflasyon rakamlarıyla hesap yapıldığında en düşük emekli maaşının 12.500 TL olması en güçlü seçeneklerden birisi. Bu seçenekte aylık maliyetin 6,5 milyar TL'yi bulması bekleniyor.
3 FORMÜL: Taslak metinde bulunması beklenen bir diğer rakam ise 13 bin TL oldu. Yine buna göre hesap yapıldığında bütçeye aylık maliyetin 8 milyar TL'yi aşması bekleniyor.
EN GÜÇLÜ FORMÜL 12 BİN 500 TL
En düşük emekli maaşı için en güçlü formül 6 aylık enflasyon rakamları doğrultusunda yapılacak artış oldu. Kabaca yüzde 24,73'lük zam hesabına göre en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükselecek.
EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ İÇİN MECLİS'İN ONAYI GEREKİYOR
Emekli ve memurun 6 aylık enflasyon hesabı ile yapılan maaş artışları doğrudan gerçekleşirken ek zam ve en düşük emekli maaşı gibi düzenlemer için Meclis'in onayı gerekiyor. Bu neden karar verildikten kanun teklifi TBMM'ye sevk edilecek.
Yeni rakam Meclis Başkanlığına sunulacak.
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundan geçecek.
Genel Kurulun onayına sunulacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacak.
Resmi Gazete'de yayımlanacak.
HAK KAYBI OLMAYACAK
SSK, emeklileri 17-26 Temmuz arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz arasında zamlı maaşlarını alacak. Yeni düzenleme ilk ödeme tarihlerine yetişmese bile hak kaybı olmayacak. Düzenleme çıktıktan sonra hak sahibi emeklilere maaş farkı olarak ayrıca ödeme yapılacak.
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKLARI AY SONUNDA
Memur emeklileri ayın 1'inden itibaren maaş aldıkları için zam onlara henüz yansıtılmadı. Daha sonra farklar ödenecek. Bu maaş farklarının her dönem olduğu için ayın son haftasında hesaplara geçmesi bekleniyor.
SSK emeklileri ise 17'sinden sonra maaş alıyor. Bağ-Kur'luların maaş günleri ise 25'inden sonra başlıyor. Memurlar ise her ayın 15'inde aylıklarını alıyor.
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