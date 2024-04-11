Emekliye 41,3 milyar TL ikramiye
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ramazan Bayramı nedeniyle emeklilere toplam 41,3 milyar lira ikramiye ödendiği açıklandı. 2018'de başlayan bayram ikramiyesi uygulaması kapsamında bugüne kadar ödenen toplam tutarın 166,2 milyar TL olduğu bildirildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ramazan Bayramı dolayısıyla 15,3 milyon emekli ve hak sahibine toplam 41,3 milyar lira ikramiye ödedi.
Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödeme yapılıyor.
İkramiye 2018'de her bayramda 1000 lira olarak verilmeye başlanırken, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, bu yıl için ise yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltildi.
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