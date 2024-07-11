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En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen A Haber'de rakam verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 12:23
Hükümet emekli aylığında yeni düzenleme için toplantı yapacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Elmen, “12. 500 ve en azından her emekliye en az 2 bin TL seyyanen zam yapılması ile alakalı bir kulis var şu anda. Olur, olmaz bunu birlikte göreceğiz.” ifadelerini kullandı
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