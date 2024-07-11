Elektrikte güvence bedeli düzenlemesi! EPDK duyurdu: Abone olan herkesi ilgilendiriyor





Sektörün dijitalleşen dünyaya uyumu için kağıt ve zaman israfının önüne geçilecek. Yüz yüze yapılan ve çok sayıda sayfa içeren perakende satış sözleşmelerinde aboneye imza için şart koşulmayacak. Bunun yerine temel bilgileri içeren özet niteliğinde bir sayfa, abonenin imzasına sunulacak. Sözleşmenin tamamı ise dijital ortamda aboneye iletilecek.



Sonlandırılan perakende satış sözleşmesi kapsamında unutularak talep edilmeyen ve iadesi yapılamayan kalıntı güvence bedeli bütün imkanlar kullanılarak hak sahibine ulaştırılacak. Ancak hak sahibine ulaşılamayan hallerde oluşan toplam meblağ, bütün Türkiye'nin faydasına olacak şekilde tarifeden düşmek suretiyle tüm tüketicilere tarife düşüşü olarak yansıtılacak. (İlgili abonelerin güvence bedeli hakkı ise baki olacak ve talebi halinde ilgili şirketlerin söz konusu bedeli ödeme yükümlülüğü devam edecek)